Die Stars, die Brüssel zur Mobilisierung junger Wähler gewinnen will

Taylor Swift könnte ein grausamer Sommer erspart bleiben: Die Europäische Kommission plant die Unterstützung anderer Musikkünstler, um junge Wähler im Vorfeld der diesjährigen EU-Wahlen zu mobilisieren.

Rosalía, Måneskin, Angèle und Stromae stehen ganz oben auf der Liste der Namen, die Brüssel in den kommenden Tagen zu kontaktieren gedenkt, wie Euronews exklusiv erfahren hat.

Andere Musikkünstler sowie Sportler und Fußballspieler, die als ausreichend populär gelten, werden ebenfalls über ihre Medienvertreter angesprochen, sagte ein EU-Beamter, der mit dem Prozess vertraut ist.

Bei der Auswahl der in Europa geborenen Berühmtheiten wird versucht, eine geografische Ausgewogenheit zu erreichen, um die größtmögliche Anzahl von Bürgern in den 27 Mitgliedsstaaten zu erreichen.

Die Enthüllung kommt einen Tag, nachdem der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Margaritis Schinas, einen unerwarteten Appell an Taylor Swift richtete und die preisgekrönte US-Pop-Ikone direkt bat, junge Wähler vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, die zwischen dem 6. und 9. Juni stattfinden, zu mobilisieren.

"Niemand kann die Jugend besser mobilisieren als junge Menschen, so funktioniert das", sagte Schinas am Dienstag.

"Nur um ein Beispiel zu nennen: Taylor Swift hat letzten September in den sozialen Medien junge Amerikaner dazu aufgerufen, sich für die Wahl zu registrieren. Am Tag nach ihrem Posting hatten sich 35.000 junge Amerikaner registriert", fuhr er fort und bezog sich dabei auf die kurze Nachricht, die Swift letztes Jahr auf ihrem Instagram-Account geteilt hatte, der mehr als 270 Millionen Follower hat.

Die Nachricht, die auch einen Link zu Vote.org enthielt, kam inmitten von Swifts Eras Tour, einer extravaganten dreistündigen Show, die bereits zur umsatzstärksten Konzerttournee der Geschichte geworden ist, die für Schlagzeilen sorgt.

Swift wird die Eras Tour am 9. Mai in Paris beginnen, ein Datum, das, wie Schinas anmerkte, mit dem Europatag zusammenfällt. Neben Frankreich wird die Europatournee auch ausverkaufte Shows in anderen Mitgliedsstaaten wie Schweden, Portugal, Spanien, Irland, den Niederlanden, Italien, Deutschland, Polen und Österreich enthalten.

"Taylor Swift wird im Mai in Europa sein", sagte Schinas, "deshalb hoffe ich sehr, dass sie dasselbe für die jungen Europäer tut, und ich hoffe sehr, dass jemand aus ihrem Medienteam diese Pressekonferenz verfolgt und diese Bitte an sie weiterleitet."

Im Gegensatz zu der überraschenden Petition an Swift, die der Star wahrscheinlich abschütteln wird, wird das Engagement mit den europäischen Künstlern formell durch ihre Medienteams erfolgen, sagte eine Quelle unter der Bedingung der Anonymität.

Euractiv hatte zuvor über die Pläne des Europäischen Parlaments berichtet, im Vorfeld der Abstimmung die Hilfe von Prominenten in Anspruch zu nehmen.

Hoch hinaus wollen

Die Auswahl der Namen, die am Donnerstag enthüllt wurde, ist bewusst so gestaltet, dass sie junge Wähler anspricht: Rosalía, Måneskin, Angèle und Stromae gehören zu den derzeit populärsten Künstlern mit einer großen Fangemeinde in den sozialen Medien, von der sich Brüssel erhofft, dass sie das Bewusstsein für die kontinentweiten Wahlen schärfen kann.

Rosalía erlangte nach der Veröffentlichung ihres 2018 erschienenen Albums El mal querer, einer experimentellen Neuerfindung des Flamenco-Genres, die von der Kritik gelobt wurde, internationale Bekanntheit. Seitdem hat die spanische Sängerin ihre Anziehungskraft und Fangemeinde dank ihres genreübergreifenden Albums Motomami und einer erfolgreichen Welttournee weiter ausgebaut.

Måneskin, eine italienische Rockband unter der Leitung von Damiano David, wurde mit ihrem triumphalen Auftritt beim Eurovision Song Contest 2021 zu einem bekannten Namen. Ihr Siegersong "Zitti e buoni" wurde sofort zum Klassiker im Repertoire des Wettbewerbs und katapultierte ihre nächste Single, "I Wanna Be Your Slave", an die Spitze der internationalen Charts.

Inzwischen sind Angèle und Stromae wohl die bekanntesten Stimmen der belgischen Musikszene. Angèles Debütalbum " Brol" war in ihrem Heimatland und in Frankreich ein Bestseller, und ihr Song "Balance ton quoi" wurde direkt von der #MeToo-Bewegung inspiriert, die in den französischsprachigen Ländern als #BalanceTonPorc bekannt ist.

Die Karriere von Stromae geht auf das Jahr 2010 zurück, als sein Song "Alors on danse" zu einer unausweichlichen Sensation auf Europas Tanzflächen wurde. Der Rapper und Songwriter hat bisher drei Studioalben veröffentlicht und erntete viel Beifall für seine offenen Bekenntnisse zu psychischer Gesundheit und Selbstmordgedanken.

Die Unterstützung durch diese vier Künstler wäre ein großer Gewinn für die europäische Kampagne, die für ihren Mangel an Stars berüchtigt ist. Allerdings gibt es keine Garantie, dass einer der Musiker dem Aufruf aus Brüssel folgen wird.

Die Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Europäischen Parlament ist historisch niedrig, mit großen Unterschieden zwischen den Ländern. Im Jahr 2019 lag sie bei 50,66 Prozent und damit zum ersten Mal seit 1994 wieder über der 50-Prozent-Schwelle. Laut einer Eurobarometer-Umfrage ist der Anstieg vor allem auf die Beteiligung junger Menschen zurückzuführen.

In diesem Jahr werden vier Mitgliedstaaten - Belgien, Deutschland, Malta und Österreich - Bürgerinnen und Bürgern, die 16 Jahre oder älter sind, das Wahlrecht einräumen, in der Hoffnung, die demokratische Bewegung auf dem gesamten Kontinent wiederzubeleben.