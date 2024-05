Baerbock fordert weitere Militärhilfen für die Ukraine

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat ein von Russland schwer beschädigtes Kraftwerk in der Region Kiew besucht. Sie forderte weitere Luftabwehrsysteme für die Ukraine.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist heute Morgen in Kiew angekommen. Aus Sicherheitsgründen war die Reise nicht angekündigt. Sie traf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der sie über die Lage an der Front informierte.

"Wir sind sehr dankbar für die militärische Unterstützung und die finanzielle Hilfe. Wir zählen auf Ihre weitere Unterstützung. Unsere Länder haben sehr gute Beziehungen. Wir sind der deutschen Gesellschaft dankbar für die Unterstützung der Ukraine, für die Aufnahme unserer Menschen", betonte Selenskyj.

Dies ist der siebte Besuch von Annalena Baerbock in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew, Ukraine, Dienstag, 21. Mai 2024. AP/Ukrainian Presidential Press Office

Baerbock fordert weitere militärische Unterstützung für Kiew

Nach dem Treffen mit Selenskyj hat Baerbock ein von Russland schwer beschädigtes Kraftwerk in der Region besucht. Die Ukraine ist dringend auf die Reparatur ihrer Kraftwerke angewiesen, um den Strombedarf zu decken.

Baerbock forderte zudem weitere militärische Unterstützung für Kiew.

Sie sagte, dass eine von Deutschland ins Leben gerufene "globale Initiative" zur Versorgung der Ukraine mit mehr Luftabwehrsystemen fast 1 Milliarde Euro eingebracht habe. Es sei jedoch "völlig klar, dass noch mehr benötigt wird".

"Die Lage in der Ukraine hat sich mit den massiven russischen Luftangriffen auf die zivile Infrastruktur und der brutalen russischen Offensive in der Region Charkiw dramatisch verschlechtert. […] Um die Ukraine vor dem russischen Raketen- und Drohnenhagel zu schützen, braucht das Land dringend mehr Luftabwehr", sagte die deutsche Außenministerin.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock spricht mit dem ukrainischen Energieminister Herman Haluschtschenko während eines offiziellen Besuchs in einem Wärmekraftwerk. Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Lage in Charkiw ist weiterhin kritisch

Die Lage in der Region Charkiw ist weiterhin kritisch. Bei einem nächtlichen russischen Angriff sind mindestens sieben Menschen verletzt worden.

Die ukrainische Luftwaffe gibt an, in der Nacht von Montag auf Dienstag etwa dreißig russische Drohnen über der Ukraine abgeschossen zu haben.

Nach Angaben der ukrainischen Behörden sind seit der jüngsten Offensive der russischen Armee am 10. Mai fast 11.000 Menschen aus den Grenzgebieten in der Region Charkiw geflohen.

Laut der New York Times rückten die russischen Streitkräfte am Dienstag näher an das Zentrum von Wowtschansk heran.

Russland beginnt taktische Nuklearübungen in der Nähe der ukrainischen Grenze

Am Dienstag gab Russland bekannt, dass es in der Nähe der Ukraine mit taktischen Atomwaffenübungen begonnen hat.

Die Truppen des südlichen Militärdistrikts des Kremls "üben Gefechtsübungen zur Beschaffung von Spezialmunition für das operativ-taktische Raketensystem Iskander, zur Ausrüstung von Abschussfahrzeugen mit dieser Munition und zum verdeckten Vorrücken in das vorgesehene Stellungsgebiet zur Vorbereitung von Raketenstarts", so das russische Verteidigungsministerium in einem Beitrag auf Telegram.

Moskau wirft dem Westen regelmäßig "Provokation" vor.