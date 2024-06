Menschen gehen vor dem Europäischen Parlament vor einer Debatte mit den Spitzenkandidaten für die Wahlen zum Europäischen Parlament in Brüssel, Donnerstag, 23. Mai 2024. - Copyright Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Copyright Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.