Die italienische Fußballlegende Roberto Baggio wurde am Donnerstagabend bei einem Raubüberfall auf sein Landhaus in der Nähe von Vicenza verletzt.

Mindestens fünf bewaffnete Räuber drangen in Baggios Familienhaus in Altavilla Vicentina ein, während er das Spiel Italiens gegen Spanien bei der Euro 2024 verfolgte, wie inländische Medien berichteten.

Nachdem er die Angreifer zur Rede gestellt hatte, schlug ihn einer von ihnen mit dem Gewehrkolben nieder. Den Räubern gelang es, Bargeld und Schmuck zu stehlen, nachdem sie ihn und seine Familie in einen separaten Raum gesperrt hatten.

Seine Verletzung musste genäht werden, aber niemand sonst wurde verletzt.

Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa sagte der 57-Jährige am Freitag:

"Zunächst einmal möchten meine Familie und ich uns bei allen für die große Zuneigung bedanken, die wir erfahren haben. Vielen Dank. Unter solchen Umständen kann alles passieren, und zum Glück hat die erlittene Gewalt nur ein paar Stiche an meiner Person, blaue Flecken und eine Menge Schreck verursacht. Jetzt gilt es, die Angst zu überwinden."

Baggio ist eine der größten Ikonen des italienischen Fußballs und erlangte während der Fußballweltmeisterschaft 1994 internationalen Ruhm.

Die Azzurri waren die Sensation des Turniers, obwohl sie sich im Finale nach einem dramatischen 0:0-Unentschieden mit 3:2 im Elfmeterschießen gegen Brasilien geschlagen geben mussten.

Brasiliens Torwart Taffarel tröstet Italiens Roberto Baggio, nachdem die Brasilianer die WM im Elfmeterschießen mit 3:2 gewonnen haben, 17. Juli 2024 im Rosebowl Luca Bruno/AP

Als erfolgreicher Torjäger ist Baggio nach wie vor der viertbeste Torschütze der italienischen Nationalmannschaft, zusammen mit einem anderen Superstar, Alessandro Del Piero.

Er gilt als einer der besten Stürmer der Welt und wurde von Pelé in die FIFA 100, eine Liste der besten Spieler aller Zeiten, aufgenommen.

Baggio, der wegen seiner charakteristischen Frisur als "göttlicher Pferdeschwanz" und wegen seines buddhistischen Glaubens als "kleiner Buddha" bekannt ist, hat sich nach seinem Rücktritt vom Fußball für ein privates und weitgehend bescheidenes Leben entschieden.

In einem seltenen Beitrag in den sozialen Medien wurde er mit einem alten Fiat Panda auf seinem Anwesen in Altavilla Vicentina gesehen.

Der Weltgipfel der Friedensnobelpreisträger verlieh ihm 2010 die Auszeichnung "Mann des Friedens".

Titelverteidiger Italien hat das Spiel am Donnerstagabend mit 0:1 gegen Spanien verloren.