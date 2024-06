António Costa reiste einen Tag nach seiner Wahl zum Präsidenten des Europäischen Rates nach Brüssel und traf am Flughafen mit den Kandidatinnen für die beiden anderen EU-Spitzenämter zusammen. Der portugiesische Politiker verspricht, auf einen Konsens hinzuarbeiten.

"Ich habe volles Verständnis für das Votum der italienischen Ministerpräsidentin. Ich werde eng mit Giorgia Meloni zusammenarbeiten, ebenso wie mit den anderen 26 EU-Staats- und Regierungschefs", sagte António Costa am Freitag vor portugiesischen Journalisten in der Zentrale der Sozialdemokratischen Partei Europas in Brüssel.

Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni war die einzige, die auf dem EU-Gipfel gegen Costa gestimmt hat, aber er hielt das Votum für normal, denn "der Europäische Rat ist keine Vereinigung von Bürokraten, sondern von Politikern, die ihre politische Ausrichtung haben und danach abstimmen", sagte er.

Ohne viel Pause, um sich auszuruhen, ein Buch zu schreiben oder über seine mögliche Kandidatur für die portugiesische Präsidentschaft im Jahr 2026 nachzudenken, wird António Costa am 1. Dezember eine Position von großer internationaler Bedeutung einnehmen. Vor etwas mehr als einem Jahr war er nach einem Justizskandal als Regierungschef zurückgetreten. Jetzt kommt er zurück wie Phönix, der in der griechischen Mythologie aus der Asche aufersteht.

Gute Beziehungen zu von der Leyen und Kallas

Das zufällige Treffen mit den beiden Kandidatinnen am Flughafen fand im gleichen Ton der guten Zusammenarbeit statt, die er mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, seit fünf Jahren pflegt, "insbesondere während der portugiesischen Präsidentschaft 2021, während der Pandemie".

"Ich habe auch ein gutes Verhältnis zur estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas, und wir haben den Vorteil, aus früheren Erfahrungen zu lernen, um gute Praktiken fortzusetzen und schlechte zu vermeiden", fügte Costa hinzu.

Zum ersten Mal wird ein Politiker aus dem Süden der Europäischen Union die Präsidentschaft des Europäischen Rates übernehmen, eine Institution, die Costa gut kennt, da er dort fast ein Jahrzehnt lang als Regierungschef tätig war und sich dabei einen Ruf als guter Verhandlungsführer, Vermittler und leidenschaftlicher Verfechter des Projekts Europäische Union erworben hat.

Kommission in Vorbereitung

Der designierte EU-Ratspräsident erklärte, dass er bereits mit seinem Vorgänger Charles Michel zusammengetroffen sei und dass er die Kommissionsmitglieder unter Berücksichtigung der internen strategischen Agenda und der internationalen Agenda zusammenstellen werde, wobei er "mit den Staats- und Regierungschefs der 27 Länder sprechen möchte, um zu sehen, wie die Arbeitsmethoden verbessert werden können".

Der Jurist, der seit seinem 14. Lebensjahr in der Politik tätig ist, wird die Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs in einer Zeit großer Herausforderungen leiten, die mit dem Wechsel des wirtschaftlichen Paradigmas und der geopolitischen Positionierung zusammenhängen.

"Es müssen große Anstrengungen unternommen werden, und trotz der politischen Unterschiede zwischen den Regierungen und dem Entwicklungsstand der Länder müssen wir in der Lage sein, gemeinsam Entscheidungen zu treffen", sagte er und wollte nicht über die Ergebnisse der Wahlen in Frankreich spekulieren, bei denen die extreme Rechte gewinnen könnte.

Costa, 62, ist der Sohn eines kommunistischen Schriftstellers mit Wurzeln in Goa, Portugals ehemaliger Kolonie in Indien, und einer Journalistin und Frauenrechtlerin. Er gilt als pragmatisch und entschlossen und beabsichtigt, diese Haltung beizubehalten.

"Der Präsident des Europäischen Rates muss sich über die politischen Familien stellen und sich bewusst sein, dass die 27 Staats- und Regierungschefs gleichberechtigt sind und den gleichen Respekt verdienen. Ich werde daran arbeiten und dazu beitragen, dass ein Konsens mit qualifizierter Mehrheit und, wo möglich, im Konsens und ohne Veto zustande kommt", erklärte er.