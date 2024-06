Die EU-Spitzenposten sind vergeben, wie geht es jetzt weiter?

Mit der Einigung der europäischen Staats- und Regierungschefs auf die drei Namen für die Besetzung der Spitzenpositionen in der EU sind die Weichen für die nächsten fünf Jahre in der Europäischen Union gestellt. Was kommt als nächstes?

Auf einer Tagung des Europäischen Rates, die kürzer ausfiel als erwartet, haben die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten die Kandidaten für die Spitzenämter der Union benannt: Ursula von der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission, António Costa als Präsident des Europäischen Rates und Kaja Kallas als Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik.

Die Zustimmung war der erste Schritt eines Mechanismus, der alle losen Fäden in der Zusammensetzung der nächsten Führung der Europäischen Union zu verbinden.

Die Wahl von António Costa durch den Rat ist endgültig und er wird am 1. Dezember die Nachfolge des derzeitigen Präsidenten Charles Michel antreten.

Kallas und von der Leyen benötigen jedoch noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments, bevor sie offiziell ernannt werden.

Die - zu dem Zeitpunkt ehemalige - estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas wird vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Parlaments erscheinen, wo sie die Unterstützung einer Mehrheit der Mitglieder in einer für September geplanten Abstimmung benötigt, um als Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik bestätigt zu werden: "Mein Ziel wird es nun sein, auf die Mitglieder des Europäischen Parlaments zuzugehen und ihre Unterstützung zu gewinnen", sagte sie in einem X-Post nach der Ratssitzung.

Amtsinhaberin Ursula von der Leyenwird sich ebenfalls einer Abstimmung im Parlament stellen, muss aber im Plenum die absolute Mehrheit der Abgeordneten für sich gewinnen, bevor sie grünes Licht für die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit als Chefin der Europäischen Kommission erhält.

Reicht die Mehrheit der Koalition der Mitte für von der Leyens Wiederwahl?

Die Abstimmung ist für die Plenartagung vom 16. bis 19. Juli in Straßburg angesetzt, wo sie 361 Stimmen der insgesamt 720 Abgeordneten des neu gewählten Parlaments erhalten muss. Die Abstimmung erfolgt in geheimer Abstimmung, so dass es schwierig ist, die Unterstützung in der Kammer im Voraus abzuschätzen.

Die Vorsitzenden der drei größten Fraktionen des letzten Mandats - Europäische Volkspartei (EVP), Sozialdemokraten (S&D) und Renew Europe - haben ihrer Ernennung jedoch bereits zugestimmt, was bedeutet, dass die meisten ihrer Abgeordneten wahrscheinlich für sie stimmen werden. Um die notwendigen Stimmen zu erhalten, sagte von der Leyen, dass sie auf Delegationen und einzelne Abgeordnete außerhalb dieser großen Koalition zugehen wird.

"Ich werde auch intensiv mit den nationalen Delegationen zusammenarbeiten, weil die Erfahrung zeigt, dass es innerhalb der Fraktionen unterschiedliche Abstimmungsmuster gibt", sagte von der Leyen nach der Einigung im Rat.

Ein möglicher Verbündeter bei der Abstimmung sind die Grünen mit ihren derzeit 54 Abgeordneten, die sich offen für Verhandlungen zeigten.

"Wir glauben, dass der einzige Weg, eine stabile pro-europäische, pro-demokratische und pro-ukrainische Mehrheit zu schaffen, die vier Parteien sind", sagte der Co-Vorsitzende der Grünen Bas Eickhout nach den Wahlen Anfang des Monats, und forderte eine Aufnahme seiner Fraktion in die Koalition der Mitte.

Die Grünen haben jedoch vor der Aufnahme von Gesprächen eine klare rote Linie gezogen und erklärt, dass sie keinen politischen Pakt mit der ultrakonservativen EKR-Fraktion von Giorgia Meloni eingehen werden.

Die Sozialdemokraten lehnten es ebenfalls ab, eine Koalitionsvereinbarung mit einer hart rechten Fraktion einzugehen, sei es die EKR oder die ID. Die S&D-Vorsitzende Iratxe García bekräftigte ihre Position bei einem Treffen mit von der Leyen am Mittwoch, bei dem sie sagte, sie respektiere das Spitzenkandidaten-Verfahren, bei dem die Partei, die bei den EU-Wahlen am besten abschneidet, den Kommissionsvorsitzenden stellen kann, warnte aber, es werde keinen Blankoscheck von den Sozialdemokraten geben.

Die Europaabgeordneten der Fratelli d'Italia von Georgia Meloni könnten von der Leyen ebenfalls unterstützen, aber ob sie dies tun werden, bleibt offen. Die Tatsache, dass Meloni sich im Rat in Bezug auf von der Leyens Ernennung der Stimme enthalten hat - und nicht, wie bei Costa und Kallas, die Ernennung rundheraus abgelehnt hat - deutet darauf hin, dass die italienische Ministerpräsidentin die Tür für Überzeugungsarbeit offen gelassen hat.

Neues Kollegium der EU-Kommissare: Nagelprobe im Parlament

Wenn Ursula von der Leyen im Juli die Unterstützung des Parlaments erhält, wird sie mit der Arbeit an der Zusammensetzung ihrer nächsten Europäischen Kommission beginnen.

Einige Länder haben ihre Kandidaten für die Posten bereits bekannt gegeben. Dies gilt für Frankreich, da Präsident Macron gestern nach der Ratssitzung erklärte, er wolle den derzeitigen französischen Kommissar Thierry Breton wieder einsetzen.

Auch die irische Regierung kündigte Anfang der Woche ihre Absicht an, Finanzminister Michael McGrath als Nachfolger von Kommissarin Mairead McGuinness als irischen Vertreter in der Exekutive zu benennen.

Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis wurde ebenfalls von seinem Land für den Posten vorgeschlagen und erhielt auch die Unterstützung von Manfred Weber, dem Vorsitzenden der EVP.

Für 2019 hat von der Leyen die Mitgliedstaaten gebeten, sowohl einen Mann und eine Frau für den Posten zu nominieren, um sicherzustellen, dass sie eine geschlechterparitätische Kommission ernennen kann. Bislang ist kein Land dieser Aufforderung nachgekommen.

Die Ernennungen werden erst im September erfolgen. Sobald das Kollegium der Kommissare ausgewählt ist, benötigt jeder nominierte Kandidat die Unterstützung des Europäischen Parlaments.

Dazu müssen sich die Kommissare-in-spe mindestens einer Anhörung in für ihr Arbeitsfeld zuständigen Ausschüssen stellen. In der Vergangenheit sind manche an dieser Hürde gescheitert, und ihr Heimatland musste nachnominieren.