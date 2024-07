Gefängnisse in Italien: 58 Selbstmorde seit Anfang des Jahres

Von euronews

Während der Senat über das Strafvollzugsgesetz diskutiert und sich mehrheitlich geeinigt hat, ist die Situation in den italienischen Gefängnissen kritisch: 130 Prozent Überbelegung und bereits 58 Selbstmorde seit Anfang des Jahres.

Die Lage in den italienischen Gefängnissen wird immer ernster. Die Überbelegungsquote hat bereits 130,4 Prozent erreicht. Auch der Selbstmordnotstand hält an: 58 Menschen haben sich seit Anfang des Jahres in einer Haftanstalt das Leben genommen.

Diese Zahlen gehen aus dem Dossier hervorgehen, das am 23. Juli von Antigone vorgestellt wurde. Antigone ist eine Vereinigung, die sich seit 1991 mit den Bedingungen des italienischen Strafvollzugs und Strafsystems befasst.

"Die Überbelegung der Gefängnisse ist nicht auf natürliche Ursachen zurückzuführen, sondern auf die Politik der Regierung", so Patrizio Gonnella, Vorsitzender von Antigone. Insbesondere die von der gegenwärtigen Regierung in den letzten Jahren verfolgte Politik hat zu einem Anstieg der Zahl der Gefangenen und einer Verschärfung der Strafen geführt, da die Zahl der Straftaten, die mit einer Haftstrafe geahndet werden, zugenommen hat.

Personalmangel spielt auch hier eine Rolle

Zu dieser kritischen Situation kommt noch das Problem des Mangels an Betreibern hinzu, die aufgrund von Personalmangel und manchmal unzureichender Ausbildung kaum in der Lage sind, den Bedürfnissen der Insassen gerecht zu werden.

Unterdessen endete im Senat die Diskussion über das Gefängnisdekret zwischen Justizminister Carlo Nordio und der Mehrheit. Im Mittelpunkt des Treffens stand der Inhalt der sechs Änderungsanträge von Forza Italia, mit denen die Überbelegung der Gefängnisse verringert werden soll.

"Wir haben einige Synthesen zu den Änderungsanträgen für eine gemeinsame Lösung gefunden", berichtete die Präsidentin der Justizkommission, Giulia Bongiorno. Aus dem Treffen geht hervor, dass eine politische Einigung über die restriktive Neuformulierung der Änderungsanträge gefunden wurde, die eine Überarbeitung der Maßnahmen für die Halbgefangenschaft, die Bewährung und den Hausarrest vorschlagen.

Justizminister Carlo Nordio verließ die Sitzung, ohne eine Erklärung abzugeben.

Diese von der Mehrheit geteilte Entscheidung kommt, nachdem die Oppositionssenatoren gestern die Arbeit der Justizkommission abgebrochen hatten. Damit galten ihre 200 Änderungsanträge zum Strafvollzugsdekret als hinfällig, während die 14 der Regierung angenommen wurden.

Die Entscheidung der Opposition war ein Protest gegen die Regierung, die ihrer Meinung nach 14 weitere Änderungsanträge zusammen mit den Berichterstattern vorgelegt hatte, ohne ihnen Zeit zur Prüfung zu geben und die zu jedem ihrer Änderungsvorschläge eine negative Stellungnahme abgegeben hatte.

Es wird erwartet, dass das Dekret in der nächsten Woche in die Abgeordnetenkammer eingebracht wird. Ein Vertrauensvotum ist nicht ausgeschlossen. Anschließend wird es an die Abgeordnetenkammer weitergeleitet, damit es bis zum 2. September in ein Gesetz umgewandelt werden kann.

Antigone prangert kritische Zustände in Gefängnissen an

"4.000 Insassen mehr in nur 12 Monaten, die Überbelegung der italienischen Gefängnisse hat jetzt das Niveau der Wächter erreicht". Dies sind die Daten, die Antigone bei 88 Besuchen in verschiedenen Einrichtungen im letzten Jahr gesammelt hat.

In 56 Strafvollzugsanstalten liegt die Überbelegungsrate bei über 150 Prozent. In den Anstalten "San Vittore Maschile" und Brescia "Canton Mombello" in Mailand liegt sie sogar bei fast 200 Prozent. Das Problem der Überbelegung betrifft zum ersten Mal auch Jugendstrafanstalten.

"Ein überfülltes Gefängnis ist ein Ort, an dem es selbst den Betreibern schwerfällt, zu arbeiten. An dem die Zerbrechlichkeit vieler Inhaftierter nicht so aufgefangen oder verfolgt werden kann, wie sie es verdient", prangert die Präsidentin von Antigone an.

Rekordzahl von Selbstmorden

Neben dieser Überbelegung verzeichnet das Jahr 2024 auch eine Rekordzahl von Selbstmorden innerhalb der Gefängnismauern. Von den 58 Personen, die sich seit Anfang des Jahres das Leben genommen haben, sind 22 Selbstmorde in den letzten zwei Monaten geschehen.

Wenn die Zahlen weiter so steigen, wird bis Ende des Jahres auch der Negativrekord aus dem Jahr 2022, als es 85 Selbstmorde in den Gefängnissen gab, übertroffen werden.

Ein Armutszeugnis für die Lebensqualität und die Würde der Gefangenen sind die von den Insassen eingelegten und von den Überwachungsgerichten angenommenen Rechtsmittel: Von den mehr als 8.000 Rechtsmitteln, die im Jahr 2023 eingelegt wurden, wurden mehr als die Hälfte angenommen.

Antigone hat ihrerseits fünfzehn Vorschläge unterbreitet, um die Situation zu verbessern: von der Ermöglichung täglicher Telefongespräche über die Ausstattung aller Zellen mit Ventilatoren oder Klimaanlagen und Kühlschränken bis hin zur Einstellung von 1.000 jungen Kulturvermittlern, ebenso vielen Pädagogen und Sozialarbeitern sowie einer verstärkten Präsenz von Psychiatern.

Gefangene rebellieren gegen unbequeme Bedingungen

Mit dem Beginn des Sommers haben sich die Bedingungen in den Gefängnissen verschlechtert. Heiße Zellen, Insektenbefall, Wasser- und Lichtmangel sind nur einige der Gründe, die Gefangene in einigen Anstalten zum Aufbegehren veranlasst haben.

Der jüngste Protest fand heute Abend im Gefängnis "Santa Maria Maggiore" in Venedig statt. Vier mit Eisenstangen bewaffnete Häftlinge "durchwühlten ihre Abteilung", so Gennarino De Fazio, Generalsekretär der Strafvollzugspolizei UILPA.

Im Gefängnis von Venedig sind insgesamt 245 Häftlinge untergebracht, während die maximale Kapazität 159 beträgt. Dem steht zudem ein Mangel an Personal für die Verwaltung der Einrichtung gegenüber.

Auch im Gefängnis von Gorizia brach in der Nacht zuvor ein Aufstand aus, bei dem eine Gruppe von Insassen die Matratzen in den Zellen in Brand setzte.

"Die Proteste, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, sind auf das tiefe Unbehagen zurückzuführen, das in den Gefängnissen herrscht. Und auf die Unmöglichkeit, auf die dringenden Forderungen der Insassen angemessen einzugehen", betont die Vorsitzende von Antigone.

Das Gefängnisdekret ist nicht die Lösung

Wie Antigone in dem Dossier schreibt, müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, um die Überbelegung der Gefängnisse deutlich zu reduzieren und die Lebensqualität in den Gefängnissen zu verbessern, um diese Situation zu verbessern.

Diese Maßnahmen können jedoch nicht die minimalistischen sein, die in der Gefängnisverordnung vorgesehen sind, die in diesen Tagen im Senat diskutiert und in ein Gesetz umgewandelt wird. Auch der Bau von Gefängnissen kann nicht als Lösung angesehen werden.

Laut Andrea Delmastro, Staatssekretär im Justizministerium, ist der Gefängnisbau "das strukturelle Instrument, mit dem wir die Reform und die Lösung des Problems beginnen wollen".

166 Millionen Euro für den Gefängnisbau freigegeben

In den letzten Monaten wurden 166 Millionen Euro für den Gefängnisbau freigegeben, um Gebäude zu renovieren und neue Hallen zu bauen. Der Bau neuer Einrichtungen erfolgt jedoch nicht sofort, und es wurden zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen Korruption eingeleitet.

In der Debatte über das Strafvollzugsdekret hatte das Bündnis aus Grünen und Linken stattdessen Änderungsanträge zur vorzeitigen Entlassung eingebracht.

"Die Regierung Meloni hat kein Interesse an der Rehabilitation, der Umerziehung und der Gesundheit der Gefangenen und ignoriert die Grundprinzipien der Menschlichkeit und der sozialen Gerechtigkeit. Vor allem aber gibt es wieder einmal keine Regelung für das Hauptproblem der Haftanstalten: die Überbelegung", so die Senatorin von Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi.