Von Mihaela Barbu

Die ersten F-16-Piloten, die seit November im European Fighter Training Center in der rumänischen Stadt Fetești ausgebildet wurden, sind jetzt einsatzbereit.

Sieben rumänische Piloten sind jetzt bereit für ihren ersten F-16-Einsatz. Sie begannen ihre Ausbildung im November vergangenen Jahres, als das European Fighter Training Center in Fetești in Betrieb genommen wurde. Die Abschlussfeier fand auf dem Luftwaffenstützpunkt Borcea statt. Dort wurden zur Feier des Tages unter anderem F-16-Demonstrationsflüge durchgeführt.

MiG-21-Pilot wechselt auf F-16-Kampfjets

"Hollywood" ist einer der ersten sieben Piloten der rumänischen Luftwaffe, die dort ihren Abschluss machten. Sieben Jahre lang hatte er bereits MiG-21-Flugzeuge geflogen und fast 500 Flugstunden gesammelt. Nun wechselte er auf F-16-Kampfjets.

"Der Übergang zur F-16 ist, wie meine Ausbilder sagten, ziemlich schwierig, aber wir haben ihn mit Bravour gemeistert, zumindest unserer Meinung nach. Die Mig-21 ist, wie Sie wissen, ein Flugzeug östlichen Ursprungs, und die Flugphilosophie eines Flugzeugs westlichen Ursprungs ist etwas anders. Auf den MiG-21-Flugzeugen sind wir jedoch immer nach NATO-Standards geflogen. Daher war der Übergang für uns wahrscheinlich viel einfacher, als er für die Piloten anderer Nationen sein wird.", sagte Hollywood.

Verschieden Kampfeinsätze wurden simuliert

Die Auszubildenden wurden als "einsatzbereit" eingestuft und werden die Flugzeuge in den ihnen zugewiesenen Staffeln fliegen. Die frisch gebackenen F16-Piloten nahmen an Theoriekursen teil, trainierten im Simulator und begannen im Januar, gemeinsam mit Ausbildern zu fliegen. Es folgten Soloflüge, bei denen sie alle Arten von Kampfeinsätzen simulierten.

"Wir sind sehr stolz auf sie", sagte Wizard, ein von Lockheed Martin beauftragter Ausbilder. "Die Auszubildenden haben das schwierigste Programm absolviert, das von einem Militärflieger verlangt wird. Und mit dem Mehrzweckflugzeug ist dies die mit Abstand schwierigste Ausbildung, die wir bisher hatten. Alle Auszubildenden simulierten Gefechte mit den Flugzeugen F-18 Hornet und Typhoon. Vor Ihnen steht also eine Gruppe von Kämpfern, die in das System einsteigen, die Souveränität Rumäniens schützen und großartige NATO-Partner sein werden", fügte er in seiner feierlichen Rede hinzu.

Neue F16-Piloten haben über 400 Flugstunden hinter sich

"Die rumänischen Auszubildenden haben in kurzer Zeit über 200 Stunden theoretische Ausbildung, über 500 Stunden Simulatortraining und über 400 Flugstunden absolviert", erklärte Gabriel Nicușor Anghel, Berater des rumänischen Verteidigungsministers. "Sie sind nun für alle Arten von Einsätzen bestens gerüstet."

"Während dieses Kurses lernten die angehenden Piloten nicht nur, wie man ein modernes Kampfflugzeug bedient, sondern auch, wie man Teamintelligenz einsetzt und moderne Luft-Luft- und Luft-Boden-Flugtaktiken ausführt", erklärte Kathleen Kavalec, US-Botschafterin in Rumänien.

Ständig im Kampfbereitschaft

Rumänien verfügt nun über ein Geschwader von F-16-Kampfjets, mit denen das Militär Luftpolizeieinsätze durchführt. Auch bei den jüngsten russischen Angriffen auf ukrainische Häfen an der Donau wurden sie zur Überwachung des rumänischen Luftraumes eingesetzt. Die Flugzeuge haben eine Kampfreichweite von mehr als 500 Kilometern und sind ständig in Alarmbereitschaft, um Bedrohungen im Luftraum zu bekämpfen.

Unterdessen hat Rumänien 32 gebrauchte F-16-Kampfflugzeuge aus Norwegen gekauft. Neun davon sind bereits geliefert worden, die restlichen Flugzeuge werden demnächst folgen. 2016 hatte Rumänien bereits 17 Kampfjets in Portugal erworben.

Niederlande stellten die Kampfjets zur Verfügung

Die Einrichtung des Europäischen Ausbildungszentrums in Rumänien wird die Ausbildung der rumänischen NATO-Piloten, die bisher in anderen Ländern ausgebildet wurden, schneller und effizienter machen.

Lockheed Martin, das Unternehmen, das die F-16-Flugzeuge herstellt, hat einen Vertrag mit den Ausbildern unterzeichnet, Rumänien stellt die Infrastruktur zur Verfügung und die Niederlande die Flugzeuge. Die niederländische Luftwaffe hat dem Pilotenausbildungszentrum 14 F-16-Kampfjets zur Verfügung gestellt. Sieben davon sind Einsitzer und 7 Zweisitzer.

"Mit Hunderten von F-16-Kampfjets, die in Europa im Einsatz sind, bleibt dieses Flugzeug ein Leuchtturm für die NATO-Militärs, der die gemeinsamen Verteidigungsmissionen des Bündnisses unterstützt und den Schutz unseres Luftraums gewährleistet", so Frank St. John, Betriebsleiter von Lockheed Martin.

Das Ausbildungszentrum in Fetești kann sowohl F-16-Piloten ausbilden, die auf die nächste Stufe aufsteigen wollen, oder Militärangehörige, die noch nie ein Kampfflugzeug geflogen haben.