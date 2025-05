Ursula von der Leyen erhält Karlspreis

WERBUNG

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat den diesjährigen Karlspreis erhalten, die höchste Auszeichnung für die Förderung europäischer Werte.

Bei der Preisverleihung am Dienstag in Aachen skizzierte die EU-Chefin die Prioritäten für Europa in den kommenden Jahren. Sie betonte, wie wichtig es sei, den Frieden durch Verteidigung zu sichern, die Erweiterung der EU voranzutreiben, die Demokratie zu bewahren und die Widerstandsfähigkeit Europas zu stärken.

"Liebe Freunde, ein unabhängiges Europa. Ich weiß, dass dies für einige eine unangenehme Botschaft ist, die sie hören müssen. Aber im Kern geht es um unsere Freiheit", sagte von der Leyen in ihrer Dankesrede.

"Wie die Menschen in Mittel- und Osteuropa seit langem wissen, ist persönliche Freiheit nur möglich, wenn es kollektive Unabhängigkeit gibt", fügte sie hinzu.

Wahrung und Schutz der europäischen Werte

Mehrere Staatsoberhäupter und ehemalige Preisträger nahmen an der Zeremonie teil, darunter der britische Premierminister Keir Starmer, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der spanische König Felipe VI, der maltesische Ministerpräsident Robert Abela und der albanische Ministerpräsident Edi Rama.

Von den anwesenden gewählten Politikern ergriff nur Merz während der Zeremonie das Wort.

In seiner Rede zu den drängendsten geopolitischen Fragen, mit denen der europäische Kontinent konfrontiert ist, erklärte Merz, Deutschland sei "bereit und willens, seinen Teil" in enger Abstimmung mit anderen europäischen Ländern zur Bewältigung der anstehenden Herausforderungen beizutragen.

Bundeskanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt in Berlin, 28. Mai 2025. AP Photo

"Wir sind bereit und willens, unseren Teil zur Unterstützung der Ukraine beizutragen und dabei eng mit unseren europäischen Nachbarn zusammenzuarbeiten", sagte Merz.

"Wir werden die Ukraine weiterhin mit allem unterstützen, was wir haben, militärisch, politisch und wirtschaftlich. Erst gestern haben Präsident Selenskyj und ich dieses Engagement in Berlin bekräftigt", fügte er hinzu.

Er betonte ferner, dass Europa gegründet wurde, um den Menschen zu dienen, und dass seine Generation, die erste, die in einem Europa der Freiheit, des Friedens und des Wohlstands aufgewachsen ist, dieses Erbe von den Gründervätern geerbt hat, und unterstrich die gemeinsame Verantwortung, diese Werte für die Zukunft zu bewahren und zu schützen.

Feier des politischen Überlebens

Unterdessen sind einige Analysten der Meinung, dass es angesichts ihrer Rolle in den Institutionen der 27 Mitglieder umfassenden Union bessere Kandidaten für die Auszeichnung gegeben hätte als die Chefin der Europäischen Kommission.

"Wenn der Sinn des Karlspreises darin besteht, innovatives Denken und Handeln in einer für den Kontinent beispiellosen geopolitischen Zeit zu würdigen, sollte er phantasievolle und mutige Einzelpersonen belohnen und nicht institutionelle Figuren wie von der Leyen", sagte Alberto Alemanno, Professor für EU-Recht an der HEC Paris, gegenüber Euronews.

"Aus dieser Perspektive erscheint die Verleihung des Preises an von der Leyen eher als eine Feier ihres politischen Überlebens, denn als eine Anerkennung ihres Beitrags zur EU-Integration", fügte er hinzu.

Der Internationale Karlspreis wird seit 1950 an Personen oder Institutionen für ihre Verdienste um Europa und die Einheit des Kontinents verliehen.

In den letzten Jahren wurde der Preis an hochrangige Politiker, Aktivisten und Gemeinschaften verliehen, darunter der ehemalige Oberrabbiner von Moskau und Präsident der Konferenz Europäischer Rabbiner Pinchas Goldschmidt und die jüdischen Gemeinden in Europa, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk, die belarussischen Oppositionsführer Sviatlana Tsikhanouskaya, Maria Kalesnikowa und Veronika Tsepkalo sowie der ehemalige Präsident Rumäniens Klaus Iohannis.