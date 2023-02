Im Jahr 2022 hat die Inflation in der Europäischen Union ein Niveau erreicht, das es in den letzten vier Jahrzehnten nicht gegeben hatte.

Haushalte mit niedrigem Einkommen haben Mühe, mit der aus der Inflation resultierenden Lebenshaltungskostenkrise fertig zu werden. Fast alle EU-Mitgliedstaaten haben den Mindestlohn in den letzten zwei Jahren erhöht, doch gleichzeitig haben Preissteigerungen zu einem Rückgang der Reallöhne geführt.

Die OECD fordert regelmäßige Anpassungen, um den Lebensstandard von Beschäftigten im Niedriglohnsektor zu schützen.

In der EU lag die jährliche Inflationsrate im Oktober 2022 bei 11,5 Prozent, gegenüber 4,4 Prozent ein Jahr zuvor. Zwischen 1997 und Ende 2021 lag die höchste jährliche Inflationsrate bei nur 4,4 Prozent, die im Juli 2008 verzeichnet wurde.

Dieser dramatische Anstieg der Inflation trifft die schwächsten Haushalte mit niedrigem Einkommen unverhältnismäßig stark.

Zwar sind die Mindestlöhne in vielen EU-Ländern in letzter Zeit gestiegen, doch es handelte sich dabei um eine nominale Erhöhung. Mit anderen Worten: Die Inflation wurde nicht berücksichtigt.

Im September 2022 ist der reale Mindestlohn - also der Lohn, der die Auswirkungen der Inflation widerspiegelt - in vielen EU-Ländern im letzten Jahr gesunken.

Jährliche Inflationsrate in der EU (Januar 1997-Oktober 2022)

Höchste und niedrigste Mindestlöhne in der EU

Im Juli 2022 reichte der monatliche Bruttomindestlohn in den EU-Mitgliedstaaten von 363 € in Bulgarien bis 2.313 € in Luxemburg. Es gibt sechs Länder mit einem Mindestlohn von über 1.500 €. Dies sind Luxemburg, Belgien (1.842 €), Irland (1.775 €), die Niederlande (1.756 €), Deutschland (1.744 €) und Frankreich (1.646 €).

Monatliche Bruttomindestlöhne (Juli 2022)

In 13 von 21 EU-Mitgliedstaaten liegt der Mindestlohn unter 1.000 Euro

Einen nationalen Mindestlohn gibt es in 21 der 27 EU-Mitgliedstaaten. In Dänemark, Italien, Zypern, Österreich, Finnland und Schweden gibt es keinen Mindestlohn. In 13 von 21 EU-Ländern liegt der monatliche Bruttomindestlohn unter 1.000 €. In 10 dieser Länder beträgt er weniger als 750 €.

In den Kandidaten- und potenziellen Kandidatenländern reicht er von 269 € in Albanien bis 532 € in Montenegro.

Geringere Schwankungen bei Berücksichtigung des Kaufkraftstandards (KKS)

Die Schwankungen bei den Mindestlöhnen sind deutlich geringer, wenn man die Werte in Kaufkraftstandard (KKS) betrachtet.

Der KKS ist eine "künstliche Währungseinheit", die von Eurostat definiert wird und auf den Preisniveauunterschieden zwischen den Ländern basiert. Mit einer Einheit KKS kann man theoretisch in jedem Land die gleiche Menge an Waren und Dienstleistungen kaufen.

Der Unterschied zwischen dem niedrigsten und dem höchsten nominalen Mindestlohn in der EU beträgt in KKS das 6,4-fache, und das Verhältnis beträgt 2,8.

Monatlicher Bruttomindestlohn in Kaufkraftstandard (KKS), (Juli 2022)

Der KKS-bereinigte Mindestlohn lag im Jahr 2022 zwischen 630 € in Lettland und 1.748 € in Luxemburg. Auch in Belgien, Deutschland und den Niederlanden lag er über 1.500 €.

Inflation wirkt sich auf den realen Mindestlohn aus

Im September 2022 waren die realen Mindestlöhne in den meisten europäischen Ländern im letzten Jahr gesunken. In 19 Ländern (17 EU-Mitgliedstaaten, das Vereinigte Königreich und die Türkei) war der reale Mindestlohn im Vergleich zu den Zahlen für September 2021 nur in der Türkei (15,9 Prozent), Frankreich (2,3 Prozent) und Belgien (1,9 Prozent) gestiegen.

Nach Angaben der OECD kann die statistische Methodik einen Einfluss auf die gemeldeten jährlichen Veränderungen der realen Mindestlöhne in Frankreich und Belgien haben, da die Mindestlöhne in diesen Ländern unterschiedlich indexiert werden.

Jährliche Veränderung der realen Mindestlöhne (September 2022)

In allen anderen 16 Ländern sind die realen Mindestlöhne im letzten Jahr gesunken. Der stärkste Rückgang war in Lettland mit 18,2 Prozent zu verzeichnen. In den meisten Ländern betrug der jährliche Rückgang mehr als 5 Prozent.

Entwicklung des realen Mindestlohns

Betrachtet man die Entwicklung des realen Mindestlohns über einen längeren Zeitraum, so sind die Schwankungen in einigen Ländern bemerkenswert.

Geht man davon aus, dass der Mindestlohn im Dezember 2020 in allen Ländern 100 Punkten entsprach, so zeigt das nachstehende animierte Diagramm deutlich, wie er sich bis September 2022 jeden Monat verändert hat.

Als die jährliche Inflation in der EU im Januar 2022 bei 5,6 Prozent lag, wurde der Mindestlohn in 10 von 19 Ländern erhöht.

Im April 2022 waren es nur noch sieben Länder und im September 2022 nur noch vier: die Türkei, Frankreich, Belgien und Slowenien. Außer in der Türkei waren die Erhöhungen sehr gering.

Reale Mindestlöhne (Dezember 2020 = 100 Punkte)

Alle EU-Mitgliedstaaten, das Vereinigte Königreich und die Türkei haben ihre Mindestlöhne zwischen Januar 2021 und September 2022 angehoben, aber die Entwicklung der realen Mindestlöhne zeigt, dass diese Erhöhungen häufig hinter den Auswirkungen der Inflation zurückblieben.

Mindestlöhne im September 2022 (Dezember 2020 = 100 Punkte)

Der Fall der Türkei ist interessant, da der reale Mindestlohn seit Dezember 2020 um 24,6 Prozent gestiegen ist.

Die türkische Regierung erhöht den Mindestlohn in der Regel einmal im Jahr, jeweils im Januar. Im Juli 2022 hat sie den Mindestlohn jedoch deutlich erhöht, da die jährliche Inflation im Juni 79 Prozent erreicht hatte.

Die Betrachtung der Mindestlöhne sowohl in nominaler als auch in realer Form zeigt, dass sie sich in den verschiedenen Ländern in unterschiedliche Richtungen entwickeln.

In dem nachstehenden Beispiel stieg der nominale Mindestlohn in allen vier betrachteten Ländern, der reale Mindestlohn stieg jedoch nur in Frankreich. In Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden ging er zurück.

Mindestlöhne in nominaler und realer Form

OECD fordert regelmäßige Überprüfung der Mindestlöhne

Stefano Scarpetta, Direktor für Beschäftigung, Arbeit und soziale Angelegenheiten bei der OECD, forderte eine regelmäßige Überprüfung der Mindestlöhne.

"Die realen Mindestlöhne sind in der überwiegenden Mehrheit der OECD-Länder gesunken, da die Lebenshaltungskostenkrise anhält. Insbesondere in Zeiten hoher Inflation müssen die Mindestlöhne regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ihre Nützlichkeit behalten", erklärte er in den sozialen Medien.

In einem OECD-Bericht mit dem Titel "Mindestlöhne in Zeiten steigender Inflation" wird unterstrichen, dass gesetzliche Mindestlöhne angesichts der Lebenshaltungskostenkrise, von der vor allem Arbeitnehmer am unteren Ende der Lohnskala betroffen sind, umso wichtiger sind, um den Lebensstandard von Geringverdienern zu schützen.

"Es ist wichtig, dass die gesetzlichen Mindestlöhne regelmäßig angepasst werden", betonte der Bericht.