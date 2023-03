Auferstanden von den Toten - Trauerarbeit mit KI-Avataren

Im Jahr 2016 erfuhr James Vlahos, dass sein Vater an Lungenkrebs im Endstadium sterben wird. Vlahos war sich schmerzlich bewusst, dass die gemeinsame Zeit ablief, und beeilte sich, Erinnerungen zu sammeln, solange er noch konnte. Er zeichnete die Lebensgeschichte seines Vaters auf, von Kindheitserinnerungen bis hin zu seinen Lieblingssprüchen, Liedern und Witzen.

Ein ganzes Leben auf 200 eng beschriebenen Seiten

"Das war eine großartige, aber analoge Sammlung, und ich sehnte mich nach etwas Interaktivem. Also habe ich fast ein Jahr damit verbracht, eine Chatbot-Kopie meines Vaters zu programmieren: den 'Dadbot'", so Vlahos.

Dieser "Dadbot" war in der Lage, die Geschichten seines Vaters über Textnachrichten, Audio, Bilder und Videos zum Leben zu erwecken und so ein interaktives Timeline zu schaffen, die posthum das Profil eines Individuums nachahmt.

Diese künstliche Version konnte Vlahos' echten Vater zwar nicht ersetzen, aber sie gab ihm Trost - und eine Möglichkeit, sich in Form eines KI-Avatars nach dem Tod an ihn zu erinnern.

Dies inspirierte Vlahos auch dazu, HereAfter AI zu gründen, ein in den USA ansässiges Unternehmen, das es Menschen ermöglicht, ihre Erinnerungen hochzuladen, die dann in einen "Lebensgeschichten-Avatar" verwandelt werden, mit dem Freunde und Familie kommunizieren können.

Im Gegensatz zu einem verstaubten Fotoalbum oder einem schlummernden Facebook-Profil ist dies ein Weg, um einen Teil von uns selbst oder denjenigen, die wir lieben, zu archivieren - und der tatsächlich wieder "zum Leben erweckt" werden kann.

HereAfter Gründer James Vlahos Barbara Butkus/ Barbara Butkus Photography

Digitale Unsterblichkeit

Verlust ist eine der schwierigsten menschlichen Erfahrungen, und die Bewältigung ist im digitalen Zeitalter der Bewahrung noch komplexer geworden; Fragmente sind für immer in Whatsapp-Chats, Instagram-Bildern, letzten Tweets und der Erinnerungsfunktion von Facebook kristallisiert.

Für manche Menschen ist es ein Trost, die Online-Archive derjenigen, die sie verloren haben, erneut zu besuchen.

Im Jahr 2021 ging die Schriftstellerin Sherri Turner viral, nachdem sie getwittert hatte, dass sie das Haus ihrer Mutter auf Google Maps Street View gesehen und die Zeit bis ins Jahr 2009 zurückgedreht hatte: "In ihrem Schlafzimmer brennt ein Licht. Es ist immer noch ihr Haus, sie ist noch am Leben".

Andere haben fortschrittlichere Technologien ausprobiert, um Verstorbene wiederzubeleben, wie der Schriftsteller Joshua Barbeau, der - wie in einem Artikel des San Francisco Chronicle aus dem Jahr 2021 dokumentiert - einen KI-Chatbot auf einer Website namens Project December darauf trainierte, die Rolle seiner toten Verlobten Jessica anzunehmen.

Aber mit den digitalen Überresten einer Person kann man nicht viel anfangen. Ihre statischen Profile sind ein Portal zur Nostalgie, aber letztlich leer und flach; ein verlassenes Haus, Fragmente, eingefroren in der Zeit.

"Es ist nicht derselbe Prozess, wie wenn man sich mit seinem eigenen Biographen hinsetzt und wirklich in sein Leben zurückgeht und erzählt, was einen zu der Person gemacht hat, die man ist", so Vlahos gegenüber Euronews Next.

Anstatt den digitalen Fußabdruck zu nutzen, den Menschen hinterlassen - mit all den ethischen Fragen, die das aufwirft - verlässt sich das Modell von HereAfter AI ausschließlich auf die Zustimmung der Nutzer, die sich für ein Interview entscheiden müssen und wählen können, mit wem sie ihren "Lebensgeschichten-Avatar" teilen.

Chatten mit denen, die nicht mehr unter uns sind HereAfter AI

"Für unsere Anwendung wollen wir wirklich, dass alles genau und wahrheitsgemäß ist. Wir können nicht zulassen, dass die KI sich Dinge ausdenkt, die nicht der ursprünglichen Person entsprechen, denn das könnte später für die Angehörigen eine schreckliche und irreführende Erfahrung sein", so Vlahos.

Die bisherige Resonanz auf die App war positiv. Die Nutzer waren oft sehr berührt, wenn sie die Stimmen ihrer Lieben wieder hörten, und einige entdeckten sogar Geschichten über ihre Eltern, die sie noch nicht kannten.

"Ihre Fähigkeit, Familien näher zusammenzubringen oder Informationen preiszugeben, die in alltäglichen Gesprächen nicht zur Sprache kommen, kann für die Menschen sehr bedeutsam und erfreulich sein".

Die Zukunft der 'Trauertechnologie'

Die Bewahrung von Erinnerungen und die Weitergabe von Erinnerungen ist ein angeborener Wunsch der Menschen, der sich von antiken Artefakten bis hin zur Architektur zeigt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Technologieunternehmen nach Wegen suchen, um diesen Prozess zu adaptieren.

Letztes Jahr nahm eine 87-jährige Frau in Großbritannien an ihrer eigenen Beerdigung teil, dank eines Start-ups namens StoryFile, das - ähnlich wie HereAfter AI - Bild- und Tonmaterial vor dem Tod einer Person aufnimmt und es dann mit Hilfe von Konversations-KI und einem holografischen Avatar interaktiv macht.

Die explosionsartige Verbreitung von ChatGPT, einem leistungsstarken Chatbot, der von OpenAI entwickelt wurde, hat die Entwicklung anderer "Trauertechnologien" beschleunigt. Dazu gehört auch die Integration in den "Live forever"-Modus des Metaverse, ein Projekt des Unternehmens Somnium Space, das ein digitales "Du" schaffen will, das im Metaverse unsterblich leben kann. Es ist allerdings ein Konzept, das noch nicht vollständig definiert ist.

In ihrer jetzigen Form basiert die Technologie von HereAfter AI auf dem Abrufen von Dingen, die Menschen aufgezeichnet haben, aber in Zukunft hofft sie, ein großes Sprachmodell wie ChatGPT zu nutzen, um ihre Konversationsfähigkeiten zu verbessern - mit dem Vorbehalt, dass sie auf die gegebenen Informationen beschränkt bleibt.

"Es könnte nicht so frei über so viele Dinge sprechen, aber es wäre auch in seinem Wissen eingeschränkt, so dass es nicht wahllos Informationen von wer-kennt-wen aus dem Internet beziehen kann".

Diese Technologie ist auch nicht auf Trauer und Verlust beschränkt.

"Es kann von Wert sein, wenn Menschen noch am Leben sind, man muss nicht tot sein, um seinem Avatar einen Sinn zu geben", so Vlahos.

Ist das ein gesunder Bewältigungsmechanismus für Trauernde?

Während diese KI-Avatare sicherlich für den Trauerprozess von Nutzen sein können und in einer turbulenten Zeit Trost spenden, besteht auch die Gefahr, dass sie uns an der Vergangenheit festhalten und uns nicht weiterbringen und wachsen lassen.

"Es gibt Hinweise aus mehreren Studien, dass die Suche nach Nähe [Verhaltensweisen, die darauf abzielen, die Nähe zur verstorbenen Person wiederherzustellen] tatsächlich mit schlechteren psychischen Gesundheitsergebnissen verbunden ist", sagte Dr. Kirsten Smith, Clinical Research Fellow an der University of Oxford, gegenüber Euronews Next.

"Nähe suchende Verhaltensweisen können jemanden daran hindern, eine neue Identität ohne die verstorbene Person aufzubauen, oder sie daran hindern, neue bedeutungsvolle Beziehungen einzugehen. Es könnte auch ein Weg sein, die Realität zu vermeiden, dass die Person gestorben ist - ein Schlüsselfaktor, um sich an den Verlust anzupassen", so Kirsten Smith.

Erinnerungsstücke aufzubewahren, sei es in Form von physischen Gegenständen oder digitalen Avataren, ist an sich nicht schädlich - es ist die Häufigkeit und Intensität unserer Beziehung zu ihnen, die möglicherweise Probleme verursachen könnte.

"Wir alle möchten uns nach dem Tod eines geliebten Menschen nahe fühlen, und wenn diese Technologie in ordnungsgemäß kontrollierten empirischen Studien nachweisen kann, dass sie keinen Schaden anrichtet, dann könnte sie sich als eine aufregende Möglichkeit erweisen, den Menschen, die wir lieben, ein Denkmal zu setzen und sich an sie zu erinnern".

"Ich glaube nicht, dass man jemanden vergessen muss oder dass die Erinnerungen an diese Person verblasst und langweilig werden. Wenn es also eine Möglichkeit gibt, reichhaltigere, präsentere und originalgetreuere Erinnerungen an jemanden zu haben, ist das meiner Meinung nach eine gute Sache", so James Vlahos.

Wo auch immer diese Technologie hinführt, sie erinnert daran, das Beste aus der zerbrechlichen und flüchtigen Gegenwart mit unseren Lieben zu machen - bevor wir zu Staub und Pixeln werden.