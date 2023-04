Nach sieben Jahren Arbeit als Kellnerin in Ostspanien hatte Eugenia Causarás genug. "Das ist keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft, ich habe lange darüber nachgedacht", sagte sie. Irgendwann waren die Arbeitsbedingungen und die endlosen Schichten in ihrem Job so stressig, dass sie damit nicht mehr zurechtkam. "Einmal musste ich drei Schichten an einem Arbeitstag machen, mit nur sechs Stunden Pause zwischen einem Tag und dem nächsten", so die Spanierin gegenüber Euronews Next. "Ich habe rund um die Uhr gearbeitet, so dass es unmöglich war, meine Arbeit mit meinem Privatleben in Einklang zu bringen".

Bei einer Jugendarbeitslosenquote von fast 30 Prozent und einem prekären Arbeitsmarkt werden in Spanien nicht viele Menschen ermutigt, ihren Job aufzugeben.Aber Causarás hatte keine andere Wahl. Sie wusste, dass sie dies tun musste, um sich um ihre psychische Gesundheit zu kümmern.

Laut der neuesten Studie, die diese Woche von Infojobs und Esade, einer führenden spanischen Universität, veröffentlicht wurde, erwägen 27 Prozent der Arbeitnehmer in Spanien im Jahr 2022, ihren Arbeitsplatz zu verlassen, was einem Anstieg von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Fast ein Drittel der Befragten nannte psychische Probleme und die Sorge um ihr emotionales Wohlbefinden als Hauptgrund für eine Kündigung.Das Streben nach einer Gehaltserhöhung, das traditionell der beliebteste Grund für eine Kündigung war, landete auf Platz zwei der Rangliste.

Klassifikation der Krankheiten im Jahresverlauf

Seit Januar 2022 erkennt die Weltgesundheitsorganisation Burnout als legitime medizinische Diagnose an, wie in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten festgelegt. Das war genau das, was Noelia Gallego spürte, als sie merkte, dass ihre Arbeit sie auslaugte. Jedes Mal, wenn ihr digitales Marketingunternehmen eine Krise mit einem seiner Kunden hatte, folgte ein Marathon-Arbeitstag. Das begann seinen Tribut zu fordern. Jeden Tag verspürte sie einen Druck in der Brust, und schon ein kurzer Blick auf ihren vollen Terminkalender löste Angstzustände aus. Die Qualität der Arbeitsplätze hat in Spanien zugenommen, und die Arbeitnehmer geben sich nicht mit Mindeststandards zufrieden, nur weil sie Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren

Dazu Amparo Ballester, Professorin für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Universität von Valencia: "Meine Arbeit hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht wie am Anfang. Ich dachte, das wäre nur vorübergehend und würde wieder verschwinden, aber es wurde immer schlimmer", sagte sie.

Gallego suchte ihren Arzt auf und ließ sich wegen Depressionen krankschreiben. Zwei Wochen später wurde ihr klar, dass dies nur eine Notlösung war, und sie nahm den Mut auf, ihren Job zu kündigen.

Nach Ansicht von Amparo Ballester, Professorin für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht an der Universität Valencia, haben drei Faktoren das Bewusstsein für das emotionale Wohlbefinden unter den Arbeitnehmern gestärkt: eine größere Arbeitsplatzstabilität, eine Veränderung der Art der Arbeit und die wachsende Bedeutung der psychischen Gesundheit.

Der Experte wies darauf hin, dass die letzte Arbeitsreform, die 2021 von der sozialistischen Regierung Spaniens verabschiedet wurde und die darauf abzielte, die hohe Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse zu reduzieren, ihr Ziel erreicht hat. Etwas mehr als ein Jahr nach ihrer Verabschiedung ist es gelungen, die Zahl der befristeten Verträge auf einen historischen Tiefstand von 15 Prozent zu senken und gleichzeitig die Zahl der unbefristeten Verträge zu erhöhen.

"Die Qualität der Arbeitsplätze hat in Spanien zugenommen, und das bedeutet, dass sich die Arbeitnehmer nicht mit Mindeststandards zufrieden geben, nur weil sie Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren", so Ballester.

Die Tatsache, dass die Arbeitsplätze heute kreativer und weniger mechanisch sind, stellt auch eine Belastung für den Arbeitnehmer dar. "Das bedeutet mehr intellektuelle und geistige Ermüdung als körperliche", fügte sie hinzu.

Die Situation verschlimmert sich, wenn die Arbeitnehmer keine Pause von ihren Geräten bekommen und das Gefühl haben, dass sie immer erreichbar sein müssen. "Man bekommt jederzeit einen Anruf von der Arbeit und eine E-Mail. So etwas wie eine digitale Trennung gibt es nicht. Das wirkt sich auf die Emotionen aus", so Encarna Abascal, nationale Sekretärin für Risikoprävention am Arbeitsplatz bei CSIF, einer der größten Gewerkschaften in Spanien.

Sowohl Abascal als auch Ballester sind sich einig, dass es den Arbeitnehmern früher in erster Linie darum ging, Geld zu verdienen, doch heute ist der Trend ein anderer, und das Bewusstsein für die psychische Gesundheit spielt eine zentrale Rolle.