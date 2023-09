Eine Studie ergab, dass die Arbeit in einem stressigen Job mit unzureichender Entlohnung ähnlich negative Auswirkungen auf die Herzgesundheit hat wie Fettleibigkeit.

Wenn Sie in Ihrem Job viel arbeiten und wenig dafür bekommen, sollten Sie sich nicht nur wegen der geringen Arbeitszufriedenheit Sorgen machen.

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass speziell Männer, die in stressigen Berufen hart arbeiten und dafür nur unzureichend belohnt werden, ein bis zu doppelt so hohes Risiko für Herzkrankheiten haben wie Männer, die keinen solchen Belastungen ausgesetzt sind.

Die Ergebnisse wurden in der "Peer Review" Zeitschrift Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes der American Heart Association veröffentlicht. Die Autor:innen weisen darauf hin, dass frühere Forschungen bereits gezeigt haben, dass die Belastung am Arbeitsplatz einerseits und das Ungleichgewicht zwischen Anstrengung und Belohnung andererseits das Risiko für Herzkrankheiten erhöhen können. Neu an ihrem Ansatz ist, dass sie die kombinierten Auswirkungen im Detail untersuchen.

Unsere Studie unterstreicht die dringende Notwendigkeit, proaktiv gegen stressige Arbeitsbedingungen vorzugehen, um ein gesünderes Arbeitsumfeld zu schaffen. Mathilde Lavigne-Robichaud Laval Research Center, Quebec, Kanada.

"Wenn man bedenkt, wie viel Zeit die Menschen am Arbeitsplatz verbringen, ist es für die öffentliche Gesundheit und das Wohlergehen der Arbeitnehmer:innen von entscheidender Bedeutung, den Zusammenhang zwischen Stressfaktoren am Arbeitsplatz und der kardiovaskulären Gesundheit zu verstehen", so die Hauptautorin der Studie, Mathilde Lavigne-Robichaud, Doktorandin am CHU des Quebec-University Laval Research Center in Quebec, Kanada.

"Unsere Studie unterstreicht die dringende Notwendigkeit, proaktiv gegen stressige Arbeitsbedingungen vorzugehen, um ein gesünderes Arbeitsumfeld zu schaffen, von dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber profitieren".

Aus den neuesten Daten des European Heart Network geht hervor, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen in allen bis auf zwölf europäischen Ländern die Haupttodesursache bei Männern sind und etwa 3,9 Millionen Todesfälle auf dem Kontinent ausmachen. In den USA sind sie nach Angaben der American Heart Association die Haupttodesursache.

Die Forscher untersuchten fast 6 500 Angestellte mit einem Durchschnittsalter von 45 Jahren, die nicht bereits an einer Herzerkrankung litten. Sie verfolgten 3 118 Männer und 3 347 Frauen im Zeitraum zwischen 2000 und 2018. Anhand von Gesundheits- und Arbeitsplatzerhebungen untersuchten sie die Arbeitsbelastung und das Ungleichgewicht zwischen Leistung und Belohnung.

Bei Männern, die angaben, entweder unter beruflicher Belastung oder unter einem Ungleichgewicht zwischen Leistung und Belohnung zu leiden, wurde ein um 49 Prozent erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten festgestellt, verglichen mit Männern, die diese Probleme nicht hatten. Bei den Männern, die sowohl über einen stressigen Arbeitsplatz als auch über mangelnde Belohnung berichteten, war das Risiko einer Herzerkrankung doppelt so hoch wie bei denjenigen, bei denen die beiden Stressfaktoren nicht auftraten.

Diese Auswirkung ist vergleichbar mit der Auswirkung von Fettleibigkeit auf das Risiko einer koronaren Herzkrankheit.

Es war jedoch nicht schlüssig, ob diese Stressfaktoren am Arbeitsplatz die Herzgesundheit von Frauen beeinflussen oder nicht.

Stressfaktoren in Verbindung mit anderen Gesundheitsproblemen

"Berufliche Belastung bezieht sich auf Arbeitsumgebungen, in denen die Beschäftigten einer Kombination aus hohen beruflichen Anforderungen und geringer Kontrolle über ihre Arbeit ausgesetzt sind. Zu den hohen Anforderungen können eine hohe Arbeitsbelastung, knappe Fristen und zahlreiche Verantwortlichkeiten gehören, während geringe Kontrolle bedeutet, dass der Arbeitnehmer wenig Mitspracherecht bei der Entscheidungsfindung und der Ausführung seiner Aufgaben hat", erklärte Lavigne-Robichaud.

"Ein Ungleichgewicht zwischen Aufwand und Belohnung entsteht, wenn Mitarbeiter:innen einen hohen Aufwand in ihre Arbeit investieren, aber die Belohnungen, die sie im Gegenzug erhalten - wie Gehalt, Anerkennung oder Arbeitsplatzsicherheit - als unzureichend oder unangemessen für den Aufwand empfinden.

"Wenn Sie zum Beispiel immer mehr tun als nötig, aber das Gefühl haben, dass Sie nicht die Anerkennung oder Belohnung bekommen, die Sie verdienen, dann spricht man von einem Ungleichgewicht zwischen Aufwand und Belohnung.

Eine der Einschränkungen der Studie besteht darin, dass die Arbeitnehmer:innen in erster Linie in Quebec, Kanada, tätig waren und daher möglicherweise nicht die Vielfalt der Erfahrungen in der nordamerikanischen Arbeitsbevölkerung repräsentieren.

"Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Maßnahmen zur Verringerung von Stressfaktoren in der Arbeitsumgebung für Männer besonders wirksam sein könnten und sich auch für Frauen positiv auswirken könnten, da diese Stressfaktoren mit anderen weit verbreiteten Gesundheitsproblemen wie Depressionen in Verbindung gebracht werden", so Lavigne-Robichaud.

Die nicht eindeutigen Ergebnisse für Frauen zeigen, dass weitere Untersuchungen notwendig sind, fügte sie hinzu.

Sie empfahl Maßnahmen wie die Bereitstellung von Unterstützungsressourcen, die Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, die Verbesserung der Kommunikation und die Befähigung der Mitarbeiter:innen zu mehr Kontrolle über ihre Arbeit.