Nach Angaben der Behörden wurde das Hämorrhagische Krim-Kongo-Fieber (CCHF) diesen Monat zum ersten Mal in Südfrankreich nachgewiesen.

Ein Virus, das hämorrhagisches Fieber auslöst, wurde diesen Monat zum ersten Mal in Frankreich in rund 100 Zecken nachgewiesen, die 2022 und 2023 auf Bauernhöfen im Süden des Landes gesammelt wurden.

Das Virus des hämorrhagischen Krim-Kongo-Fiebers (CCHF) wird in der Regel durch den Biss einer infizierten Hyalomma-Zecke übertragen, doch hat es in Frankreich bisher noch keine Infektion beim Menschen gegeben.

Menschliche Fälle des Virus wurden bisher in Europa auf dem Balkan, in Spanien, Russland und der Türkei gemeldet. Zwei Fälle, von denen einer tödlich verlief, wurden im Sommer in Nordmazedonien gemeldet.

Auch in Spanien wurden zwischen 2013 und 2021 zehn Fälle von CCHF diagnostiziert, von denen sieben Patienten überlebten.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann das Virus ähnlich wie Ebola "schwere Ausbrüche des viralen hämorrhagischen Fiebers" mit einer Sterblichkeitsrate zwischen 5 und 40 Prozent verursachen.

Menschen können sich mit dem Virus durch den Kontakt mit infizierten Zecken oder Tierblut von Rindern, Schafen oder Ziegen anstecken. Es kann auch durch den Kontakt von Mensch zu Mensch mit infiziertem Blut oder Körperflüssigkeiten übertragen werden.

Die Symptome treten in der Regel plötzlich auf und beginnen mit Fieber, Schwindelgefühl, Muskelschmerzen, wunden Augen und Lichtempfindlichkeit. Nach Angaben der WHO können die Betroffenen auch Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen haben.

Weitere Anzeichen sind ein schneller Herzschlag, vergrößerte Lymphknoten und ein durch Blutungen verursachter Hautausschlag. Die Krankheit gehört zu den prioritären Krankheiten der WHO, die das größte Risiko für die "öffentliche Gesundheit" darstellen.

Der Nachweis von CCHF in Zecken sei "sehr beunruhigend", so Ali Mirazimi, außerordentlicher Professor in der Abteilung für Labormedizin am schwedischen Karolinska Institutet, der sich mit diesem Virus beschäftigt hat.

"Es deutet darauf hin, dass das Risiko eines Ausbruchs in Frankreich in naher Zukunft hoch ist", sagte er Euronews Next.

Mirazimi fügte hinzu, dass es derzeit keine antiviralen Mittel oder Impfstoffe zur Behandlung oder Vorbeugung von CCHF gibt.

Durch Zecken übertragene Krankheiten nehmen aufgrund des Klimawandels zu

Die Hyalomma-Zecke, eine sehr große, harte Zecke von etwa 5 mm, die das Virus überträgt, stammt aus Afrika und Asien und reist mit Zugvögeln.

Während diese Zeckenart auf Korsika schon seit Jahrzehnten vorkommt, wurde sie an der Mittelmeerküste erst 2015 entdeckt.

Experten, darunter auch Fachleute des französischen Agrarforschungszentrums für internationale Entwicklung (CIRAD), die diese Zecken getestet haben, warnen davor, dass der Klimawandel Bedingungen schaffen wird, die eine weitere Ausbreitung dieser Insekten begünstigen.

Laurence Vial, Zeckenspezialistin am CIRAD, wies darauf hin, dass das Virus in Spanien bereits einige Jahre vor dem Auftreten von Fällen beim Menschen in Zecken nachgewiesen wurde, dass dies in Frankreich jedoch anders sein könnte, da die Verbreitung der Zeckenart noch unbekannt ist.

Laurence Vial, Zeckenspezialistin in Frankreich, analysiert, ob sie CCHF haben. M. Gatius, Cirad

Zwar gibt es derzeit keine aktive nationale Zeckenüberwachung, doch hat die französische Nationale Agentur für Lebensmittel, Umwelt und Gesundheit am Arbeitsplatz (Anses) empfohlen, die Zecken zu kontrollieren.

Die Anses warnte Anfang des Jahres vor dem Risiko, dass dieses hämorrhagische Virus in Frankreich auftauchen könnte, was zum Teil auf den Klimawandel zurückzuführen ist.

"Dieses Auftreten wird umso wahrscheinlicher, als sich das geografische Gebiet, in dem diese Zecken angesiedelt sind, aufgrund des Klimawandels voraussichtlich ausweiten wird", erklärte Elsa Quillery, die Koordinatorin der wissenschaftlichen Expertenanalyse von Anses, im Juni.

"Das liegt daran, dass Hyalomma-Zecken ein trockenes Klima und warme Perioden mögen".

Auch bei Rindern in Italien wurden Antikörper gegen das CCHF-Virus nachgewiesen, was darauf schließen lässt, dass sie dem Virus ausgesetzt waren.

Ein Sprecher der WHO Europa erklärte gegenüber Euronews Next, dass der Nachweis von CCHF bei Zecken in Frankreich eine "besorgniserregende Entwicklung" sei und fügte hinzu, dass "die WHO zusammen mit ihren Partnern das möglicherweise wachsende Spektrum dieser und anderer durch Vektoren übertragener Krankheiten im Zuge des Klimawandels beobachtet".

Andere durch Zecken übertragene Krankheiten scheinen in Europa zuzunehmen. Eine in diesem Jahr in der Zeitschrift Eurosurveillance veröffentlichte Studie ergab, dass die Fälle von durch Zecken übertragener Enzephalitis zwischen 2012 und 2020 mit einer nordwestlichen Ausbreitung in Kontinentaleuropa zunahmen.

Andere Studien haben ergeben, dass die Diagnosen der Borreliose - besser bekannt als Lyme-Borreliose - in einigen westeuropäischen Ländern zugenommen haben, dass aber eine bessere Überwachung in den südlichen Ländern erforderlich ist.

Wie können die Menschen diese Zecken vermeiden?

Mirazimi erklärte gegenüber Euronews Next, dass die Behörden "die Menschen in der Region über die Risiken aufklären und informieren", das Gebiet besser überwachen und Ärzte und Krankenhäuser über die Krankheit und ihre Symptome informieren sollten.

Um Zeckenbissen vorzubeugen, wird empfohlen, geschlossene Schuhe zu tragen, Gras zu meiden, sich an markierte Wege zu halten und sich nach der Rückkehr von einem Spaziergang oder einem Gartenbesuch im Freien zu untersuchen.

Nach einem Zeckenbiss empfehlen die Gesundheitsbehörden, die Zecke mit einer Pinzette zu entfernen, die Stelle zu desinfizieren und auf etwaige Symptome einer durch Zecken übertragenen Krankheit zu achten.

Die französische Gesundheitsbehörde erklärte, dass die Häufigkeit von Menschenbissen durch die Hyalomma-Zecke gering sein dürfte, da diese Zecken "keinen besonderen Appetit auf Menschen haben". Außerdem sind sie größer und leichter zu erkennen als andere Zeckenarten.

Ein Sprecher des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sagte: "Der Befund in Frankreich bestätigt, dass ein potenzielles Risiko für Menschen besteht, sich mit CCHFV zu infizieren.

"Eine eingehende multidisziplinäre Bewertung des Risikos des Auftretens von Fällen beim Menschen wird in Frankreich für die nächste Saison der Zeckenaktivität im Frühjahr 2024 und in den Folgejahren durchgeführt werden".