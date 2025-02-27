Asteroid 2024 YR4: Ist die Erde außer Gefahr?

Zuerst hieß es, dass der Asteroid YR4 im Jahr 2032 in eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt einschlagen würde - nun haben Wissenschaftler die Einschlagswahrscheinlichkeit fast vollständig ausgeschlossen.

Die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags des neu entdeckten Asteroiden YR4 aus dem Jahr 2024 lag bei bis zu drei Prozent und stand auf den weltweiten Asteroiden-Risikolisten ganz oben.

Inzwischen hat die Europäische Weltraumorganisation (ESA) die Wahrscheinlichkeit auf 0,001 Prozent gesenkt. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat die Wahrscheinlichkeit auf 0,0017 Prozent gesenkt. Das bedeutet, dass der Asteroid die Erde im Jahr 2032 sicher passieren wird und im nächsten Jahrzehnt kein Einschlag droht.

Einschlag ausgeschlossen

Paul Chodas, Leiter des NASA-Zentrums für Studien zu erdnahen Objekten, sagte der Nachrichtenagentur Associated Press, dass die Wahrscheinlichkeit derzeit nicht steigt und ein Einschlag im Jahr 2032 ausgeschlossen ist.

"Das ist das Ergebnis, mit dem wir die ganze Zeit gerechnet haben, obwohl wir nicht 100 prozentig sicher sein konnten, dass es passieren würde", schrieb er in einer E-Mail.

Laut NASA besteht immer noch eine 1,7-prozentige Chance, dass der Asteroid den Mond am 22. Dezember 2032 trifft, aber Chodas geht davon aus, dass auch die Chancen für diesen Einschlag sinken werden.

Die Teleskope der Welt werden den Asteroiden weiter verfolgen, während er sich von uns entfernt. Das Webb-Weltraumteleskop wird im nächsten Monat seine Größe genau bestimmen. Es wird erwartet, dass er in ein oder zwei Monaten aus dem Blickfeld verschwindet.

Der im Dezember entdeckte Asteroid hat einen geschätzten Durchmesser von 40 bis 90 Metern und bewegt sich alle vier Jahre in unsere Richtung.

"Obwohl dieser Asteroid keine signifikante Gefahr mehr für die Erde darstellt, bot 2024 YR4 eine unschätzbare Gelegenheit zur Untersuchung", so die NASA in einer Erklärung.