6 Privatinseln die weniger kosten als eine Wohnung in Europa

Die Welt bereitet sich langsam wieder darauf vor zu reisen. Es ist also an der Zeit, dass wir mit einem Brainstorming zu unseren Urlaubsoptionen beginnen.

Sonnendurchflutete Villen, Häuschen an einem ruhigen See, geschäftige Stadtwohnungen. Vielleicht ist es sogar an der Zeit, in eine Wohnung zu investieren, die Sie Ihr Eigen nennen können, nachdem Sie fast 18 Monate lang von zu Hause aus gearbeitet haben und nicht reisen durften?

Euronews Travel möchte sie dazu anregen, ein wenig zu träumen. Was wäre, wenn Sie Ihre eigene Privatinsel für den gleichen Preis wie ein Apartment in einer europäischen Hauptstadt erwerben könnten?

Zugegebenermaßen sind diese Optionen nicht gerade Schnäppchen. Aber wir haben eine Reihe von Ferienunterkünften gefunden, die ungefähr so viel wie eine Zweizimmerwohnung in Spanien kosten würden, aber viel mehr Platz und eine Menge anderer Extras bieten.

Jede der hier vorgestellten Immobilien wird im Private Island Magazine vorgestellt, das eine der diesbezüglich größten Datenbanken der Welt umfasst.

Im folgenden stellen wir Ihnen sechs herausragende Objekte vor, und zeigen Ihnen, was Sie für den gleichen Preis bekommen würden, wenn Sie irgendwo in Europa eine Immobilie kaufen würden.

Big Tancook Island, Neuschottland- €56.898

Peggy's Cove, eine bekannte Sehenswürdigkeit in Neuschottland Canva

Big Tancook Island ist eigentlich als Inselparzelle auf dem Markt. Das bedeutet, dass Sie einen Teil der Insel für eine Familienanlage, ein Hotel oder einen Campingplatz erwerben können. Ein unglaublicher Kauf, wenn man bedenkt, dass wir uns schwer taten, einen angemessenen Urlaubsvergleich mit nur einem Bett zu finden.

Ein Platz in dieser kanadischen Provinz bietet ein umwerfendes Angebot für Fans des einfachen Lebens. Neuschottlands felsige Küsten und abgelegene Seen sind bei Fischern sehr beliebt, sie gehören auch zu der kleinen Gruppe von 125 Bewohnern, die dort leben.

Was man für diesen Preis in Europa bekommen könnte: Ein umgebautes Ein-Bett-Ferienhotelzimmer in Sunny Beach, Bulgarien.

Danhattan Island, USA - €263.281

Ein Waldhaus auf einer Insel im Herzen von Connecticuts Ashland Pond Private Islands Online

Fans von Blockhütten brauchen nicht weiter zu suchen - Connecticuts verschlafene, ländliche Danhattan Island ist bereits mit einem Holzhaus für acht Personen ausgestattet.

Das einen halben Hektar große Grundstück liegt am Ashland Pond, und die Käufer haben Vorrecht auf die Anlegestellen auf dem Festland, denn ein Boot ist im Preis inbegriffen. Ja, ein ganzes Boot. Nur für den Fall, dass Sie dieses Jahr zwei Dinge auf Ihrer Liste abhaken wollen.

Was Sie für diesen Preis in Europa bekommen könnten: Ein Ein-Bett-Apartment mit gemeinschaftlichem Spa an der Algarve, Portugal.

Majestic Island, USA - €274.982

Zum Verkauf stehende Holzhütte auf einer Privatinsel Private Islands Online

Der Beaver Dam Lake in Wisconsin beherbergt weniger als 26 kreativ betitelte Inseln auf seiner gesamten Fläche von 6.718 Hektar. Majestic ist wahrscheinlich eine derer mit weniger kreativem Namen, aber spielt das wirklich eine Rolle, wenn man auf einer Hektar großen Privatinsel sitzt?

Majestic ist derzeit auf dem Markt mit einem abgelegenen Ferienhäuschen im Gepäck, dem perfekten Ort, um die Insel und die Tierwelt von Beaver Dam zu beobachten.

Was Sie für diesen Preis in Europa bekommen könnten: Ein Dachgeschoss Ein-Bett-Apartment in Malaga, Spanien

Bocal Island, Nicaragua - €292.535

Diese Insel bietet neben Stränden auch einen eigenen Pool Private Islands Online

Wir betreten hier Resortgebiet. Diese Insel wird begleitet von einem Gästehaus mit zwei Schlafzimmern, einem Hausmeisterhaus, einem Infinity-Pool, einem Pier und kilometerlangen Sandstränden.

Normalerweise würde sie für einen viel höheren Preis vermarktet werden, angesichts ihrer Fläche und Nicaraguas herrlichem tropischen Klima. Der Preisnachlass ist das Ergebnis umfangreicher Renovierungsarbeiten des Eigentümers, so dass sich der glückliche zukünftige Käufer auf viele neue Dinge freuen kann.

Was Sie für diesen Preis in Europa bekommen könnten: Eine Zwei-Bett-Villa in Zante, Griechenland.

Isla Carabana Sol, Panama - €336.782

Diese zu Panama gehörende Insel steht zum Verkauf Private Islands Online

Diese Insel verfügt über einen Anlegeplatz für Segelboote, eine Garage für Schnellboote und ein Grundstück mit zwei eigenständigen Apartments, die sofort bezugsfertig sind.

Angesichts ihrer zusätzlichen Ausstattung könnte man meinen, dass sie für Party-liebende Menschen entworfen wurde: ein erhöhtes Deck komplett mit Grill, Whirlpool, Tiki-Hütte, privatem Sandstrand und eine private Lagune zum Schwimmen.

Damit Sie sich nicht zu abgeschnitten fühlen, bietet die Insel auch guten WLAN- und Telefonempfang und liegt nur eine kurze Bootsfahrt von einer Reihe von Bars und Restaurants entfernt.

Was Sie für diesen Preis in Europa bekommen könnten: Ein Stadthaus mit zwei Betten in der Toskana, Italien.

Iguana Island, Nicaragua - €396.951

Neben riesigem Landbesitz gibt es eine Villa mit drei Schlafzimmern zu erwerben Private Islands Online

Das teuerste unserer Fundstücke umfasst fünf Hektar weißen Strand und geschützten Regenwald, umgeben von Kokospalmen und Bananenbäumen für maximale Privatsphäre.

Das Anwesen umfasst ein Haus mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern, eine umlaufende Veranda, ein Esszimmer, eine Bar und einen Wohnbereich sowie eine Unterkunft für das Personal. Es gibt auch eine Promenade, die sich rund um die Insel erstreckt und einen 28 Fuß hohen Wachturm. Und das alles für den Preis eines Studio-Apartments in Paris, London oder Rom.

Was Sie für diesen Preis in Europa bekommen könnten: Ein Studio-Apartment in Paris, Frankreich.