Grauer Dunst am Himmel, die Sonne glutrot und verschleiert am eigentlich klaren Himmel und Aschepartikel auf dem Gartentisch: Die Auswirkungen der Waldbrände an der Atlantikküste sind entlang der gesamten Küste sicht- und spürbar.

Gleichzeitig stehen in vielen deutschen Bundesländern die Sommerferien vor der Tür oder sind sogar in vollem Gange: Staus auf den Autobahnen, Chaos an Flughäfen und überfüllte Züge zeugen von der Reiselust der Menschen.

Wer seinen Sommerurlaub auf einem Campingplatz oder in einem Ferienhaus an der Atlatikküste plant, muss es allerdings mit einem Imprevu aufnehmen: An der Küste bei Arcachon (La-Teste-de-Buch) und im Inland, ca. 60 km weiter östlich seit einer Woche schwere Waldbrände.

Pinienwälder verschwinden

Die für das Département Gironde und auch weiter südlichen Region Landes bekannten Pinienwälder hinter den hohen Sanddünen stehen an mehreren Orten in Flammen. Die seit Wochen herrschende extreme Trockenheit und Hitze sind der perfekte Nähboden für die Flammen, die mitunter starken Winde fachen die Brände weiter an und machen das Eindämmen schwer.

An diesem Montag waren bereits insgesamt 14.300 Hektar Land verbrannt, die Feuerwehr nennt die Waldbrände im Inland weiter "unkontrollierbar". 16.000 Menschen wurden aus ihren Häusern und von Campingplätzen evakuiert - weitere Räumungen werden nach Angaben der Einsatzkräfte notwendig.

In zahlreichen Gemeinden werden wegen der starken Rauchbildung Unterkünfte für Menschen bereitsgestellt, die ihre Häuser verlassen wollen. Rund 1.600 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz.

Straßensperrungen, Luftverschmutzung und mehr Evakuierungen

Nach Informationen der Präfektur wurden rund um die Feuer in Teste-de-Buch 10.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Das Feuer sei hier grob eingedämmt. Am Strand La Lagune, unmittelbar neben der berühmten Dune du Pilat konnten die Restaurants, Strandhütten und andere Infrastruktur in der Nacht vor dem Flammen bewahrt werden.

Die Landstraße D218 zwischen dem Kreisel in Pilat und Biscarosse Plage ist zudem gesperrt. Die Präfektin des Departements Gironde, Fabienne Buccio, mahnte zu "äußerster Vorsicht". Sie erinnerte zudem daran, dass "der Zugang zu den Waldgebieten des Departements vorübergehend verboten ist."

Die gesamte Liste geschlossener Straßen gibt es hier.

Auch Radwege sind von Sperrungen betroffen, dazu zählen die Verbindung zwischen La Brède und Hostens (RD805), der Radweg entlang der RD218 in La Teste-de-Buch (RD804), und der Labépie-Pfad zwischen Latresne und Sauveterre (RD803).

Je nach Windrichtung verbreitet sich der Rauch entlang der Küste, auch im Baskenland rund um Biarritz und etwas nördlicher in Capbreton war zeitweise ein Grauschleier am Himmel. An diesem Montag melden örtliche Medien allerdings Westwind - die Luft in Biscarosse sei heute "atembar", schreibt die Zeitung Sud Ouest.

Der Wind dreht im Uhrzeigersinn!

Die Wetterbedingungen für die Waldbrände bei Landiras, wo bisher bereits mehr als 100 Quadratkilometer groß ist und 10.000 Hektar Wald verschwunden ist, machen die Eindämmung unmöglich. Der Unterpräfekt von Langon, Vincent Ferrier, sprach vor der Presse von einem "Cocktail der ungünstigten Parameter".

"Die Nacht war schwierig. Das Feuer ist jetzt größer als 100 Quadratkilometer. Der Wind hat in der Nacht auf West gedreht, die Flanke ist zum Feuerkopf geworden und ist nun 10 km breit. Bei den Evakuierungen muss man sich ständig anpassen. Am Ende des Tages wird das Feuer Richtung Osten drehen. Und der Wind dreht im Uhrzeigersinn".

Ein Schleier vor der Sonne: Der Urlaub am Atlantik steht dieses Jahr im Zeichen der Waldbrände - auch eine ganze Weile von den Brandherden entfernt. Alexandra Leistner

Warnung per SMS, welche Strategie gegen die Flammen?

Weitere, tausende Evakuierungen sollen im Laufe des Tages in Landiras, Budos und Balizac stattfinden. Zudem werden zwei Viertel der Stadt von Teste-de-Buch geräumt, allein hier werden 8.000 Menschen evakuiert. Wer betroffen ist, wird per SMS informiert - eine Strategie, die in Frankreich auch während der Corona-Lockdowns genutzt wurde, um vor Gefahren zu warnen. Die Behörden warnen mit Nachdruck davor, in evakuierte Häuser zurückzukehren.

Eine klare Strategie für Touristen, die einen Aufenthalt in den kommenden Tagen und Wochen planen, wurde bislang nicht kommuniziert. Das Touristenbüro der Métropole von Bordeaux war für Euronews am Montag per Telefon nicht zu erreichen - alle Leitungen waren besetzt. Eine schriftliche Anfrage wurde nicht beantwortet.

Und die beiden Waldbrände sind nicht die einzigen Fronten, an der die Feuerwehr kämpfen: Auch zahlreiche kleinere Brände müssen in der gesamten Region gelöscht werden.

Um die Flammen zu bezwingen, sind zahlreiche Löschflugzeuge im Einsatz. Zudem sollen mehr "Feuer-Soldaten" - wie die Feuerwehr der Gironde sie selbst auf Facebook nennt - aus anderen Gebieten in Frankreich zur Unterstützung kommen.

In den sozialen Medien berichtet die Feuerwehr Sapeurs-Pompiers 33 von ihrer Strategie gegen die Feuer: Dazu gehört auch das kontrollierte Abbrennen, um dem Waldbrand den Weg abzuscheiden und es so zu stoppen. "Wir versuchen, 800 Meter breite brennstofffreie Korridore zu schaffen, da es zu viele Feuersprünge gibt. Die brennenden Rinden fliegen durch die Luft und setzen neue Parzellen in Brand", sagte ein Verantwortlicher der Feuerwehr gegenüber örtlichen Medien.

Ein Journalist zeigt Aufnahmen von gezielten Rodungen mit der Unterstützung von Forstbetrieben, um Feuer zu stoppen.

Wo gibt es aktuelle Informationen?

Wer Französisch spricht kann sich auf der Seite lokaler Nachrichten informieren, etwa bei Sud Ouest. Das Département Gironde teilt Bilder und Video - und einige Informationen - per Facebook. Die Feuerwehr ist ebenfalls mit Informationen und Warnmeldungen auf Social Media aktiv. Die Präfektur von Nouvelle-Aquitaine und Gironde kommuniziert unter anderem zu Evakuierungen auf Twitter.