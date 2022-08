no comment

Im Iran haben die Gedenkveranstaltungen für die Märtyrer von Kerbela begonnen - einer der wichtigsten Feiertage für Schiiten. In der zweiten Nacht des Muharram versammelten sich Iraner auf dem Stadtplatz in Täbris und nahmen an der Trauerfeier für die Märtyrer von Karbala teil.

Bis heute gilt die Schlacht von Kerbela als eines der zentralen Ereignisse in der frühen Geschichte des Islam für Schiiten.

In der Schlacht, die am 10. Oktober 680 stattfand, wurde der Prophetenenkel Hussein getötet. Damit war die schiitische Hoffnung gescheitet, ihren dritten Imam anstelle von Yazid I. als Kalifen und Oberhaupt der islamischen Gemeinde einzusetzen. Der Glaubenskrieg zwischen Schiiten und Sunniten entbrannte.

Gedacht wird der Märtyrer Hussein und seiner 72 Verwandten, die in Karbala den Tod fanden. Kerbela, auch Karbala und Kerbala geschrieben, ist ein heiliger Ort im heutigen zentralen Irak und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz circa 100 km südwestlich von Bagdad.