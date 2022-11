no comment

Am Strand von Punta Chama in Panama werden dutzende Baby-Meeresschildkröten freigelassen und machen sich auf den Weg in den Pazifischen Ozean.

Die Lora-Schildkröte ist durch den Handel mit ihren Eiern, die Verschmutzung der Strände und die Auswirkungen des globalen Klimawandels bedroht. Die Fortpflanzung der Art ist dadurch stark beeinträchtigt.