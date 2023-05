Prinz William: Bierzapfen als schaumige Angelegenheit

no comment

Der Kronprinz steht am Zapfhahn, doch ein gutes Händchen hat der britische Thronfolger nicht eben. Ein Glas voll Schaum, nicht die hohe Ausschankkunst. Doch es ging eher um die Geste: Der britische Kronprinz William und seine Gattin Kate statteten einer Kneipe in Soho einen Besuch ab. Aber nicht einfach so, sondern selbstredend mit hohem Sicherheitsaufkommen, Leibwachen, Absperrgittern und vielen Schaulustigen.