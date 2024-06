Video. USA: Bär sitzt im Baum fest

no comment

Ein Grizzly hat sich in ein dicht besiedeltes Gebiet von Salt Lake City verirrt. Die Behörden haben ihn in einem Baum versteckt gefunden. Der Bär stürzte fünf Meter, nachdem er von Wildhütern betäubt worden war. Sie konnten leider nicht für eine weiche Landung sorgen. Der Bär wurde nach der Rettungsaktion in die Wildnis freigelassen.