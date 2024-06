Die italienische Bergwacht hat drei polnische Bergsteiger, die auf dem Gipfel des Zahn des Riesen in den Alpen festsaßen, gerettet.

Die Bergsteiger, die in der Nacht den Notruf abgesetzt hatten, wurden mit einem Hubschrauber aus dem Aostatal in Sicherheit gebracht. Alle drei befanden sich in gutem Zustand und benötigten keine medizinische Hilfe.