Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Im Vorfeld der ersten Runde der französischen Wahlen am Sonntag liegt die rechtsextreme Nationale Sammlungsbewegung (RN) derzeit in den Umfragen vor dem Linksbündnis und Macrons zentristischer Koalition in Führung. Doch was sind ihre politischen Schwerpunkte?