Video. Kyjiw zeigt den Weihnachtsbaum der Unbesiegbarkeit

Im Zentrum von Kyjiw ist ein zwölf Meter hoher Weihnachtsbaum eingeweiht worden - als Symbol dafür, dass sich die Ukraine die Feiertage nicht von Russland "stehlen" lässt. Es ist der Weihnachtsbaum der "Unbesiegbarkeit".

Die 50.000 Lichter des berühmten Rockefeller-Weihnachtsbaums in New York sind angeknipst worden. Bei der Show traten Musikstars wie die Backstreet Boys auf. Der diesjährige Baum ist eine 28 Meter hohe Fichte aus Massachusetts.

In Spanien leuchten bei vielen Familien die Heiligen Drei Könige am Weihnachtsbaum – "Los Reyes Magos", wie sie dort genannt werden. Während in Deutschland kleine Weihnachtsmänner aus Schokolade beliebt sind, hängen die Spanier stattdessen die Weisen aus dem Morgenland an den Baum.

Die Schoko-Könige werden fein säuberlich in buntes Glanzpapier verpackt und mit Aufhänger geliefert. Am 6. Januar wird dann das Fest der Heiligen Drei Könige mit Umzügen, Geschenken und Naschereien begangen. Dann ist es vorbei für Caspar, Melchior und Balthasar. Sie werden alle drei vom Baum genommen und verputzt.