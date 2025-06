Video. Karneval in Rio: Sambaschulen erleuchten das Sambadrom

Die Feierlichkeiten zum Karneval in Rio de Janeiro haben am Montagabend begonnen, als die Sambaschule "Unidos da Tijuca" die Bühne mit einem afro-brasilianischen religiösen Thema betrat und Logun Edé, einer Gottheit der Yoruba-Religion, Tribut zollte.

Ihnen folgte die Sambaschule Beija Flor de Nilópolis, die ihre 2021 verstorbene historische Karnevalsdirektorin Laila ehrte.

In diesem Jahr finden die Paraden der wichtigsten Sambaschulen in Rio an drei statt wie üblich an zwei Tagen statt, wobei jeden Abend vier Sambaschulen die Bühne betreten.

Das Sambadrom ist das Herzstück der Feierlichkeiten. Das Stadion mit 85.000 Plätzen wurde in den 1980er Jahren erbaut und gilt seitdem als Symbol des brasilianischen Karnevals.