Video. Hollywood Walk of Fame: Proteste gegen Stern für Gal Gadot

Pro-palästinensische Demonstranten haben versucht die Vergabe eines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame für die israelische Schauspielerin Gal Gadot zu stören. Es kam zu einer hitzigen Konfrontation mit pro-israelischen Gegendemonstranten.
Die Veranstaltung, die vor dem El Capitan Theatre stattfand, wurde durch ein Zelt vor Blicken geschützt.
"Gal Gadot repräsentiert den Zionismus und Hollywood sowie die Branche, die von Zionismus durchdrungen und dominiert ist," sagte ein Demonstrant.
Die Demonstration fand vor dem Hintergrund erneuter israelischer Luftangriffe auf Gaza statt. Dabei wurden über 400 Menschen getötet, so das Gesundheitsministerium von Gaza.