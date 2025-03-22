Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Menschen halten Schilder und Fahnen, die auf den Israel-Hamas-Krieg verweisen, außerhalb des Bereichs, in dem Gal Gadot am 18. März 2025 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wurde.
No Comment

Video. Hollywood Walk of Fame: Proteste gegen Stern für Gal Gadot

Zuletzt aktualisiert:

Die Vergabe eines Sterns für die israelische Schauspielerin Gal Gadot auf dem Hollywood Walk of Fame zog Proteste nach sich. Pro-palästinensische und pro-israelische Gruppen trafen aufeinander.

Pro-palästinensische Demonstranten haben versucht die Vergabe eines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame für die israelische Schauspielerin Gal Gadot zu stören. Es kam zu einer hitzigen Konfrontation mit pro-israelischen Gegendemonstranten.

Die Veranstaltung, die vor dem El Capitan Theatre stattfand, wurde durch ein Zelt vor Blicken geschützt.

"Gal Gadot repräsentiert den Zionismus und Hollywood sowie die Branche, die von Zionismus durchdrungen und dominiert ist," sagte ein Demonstrant.

Die Demonstration fand vor dem Hintergrund erneuter israelischer Luftangriffe auf Gaza statt. Dabei wurden über 400 Menschen getötet, so das Gesundheitsministerium von Gaza.

