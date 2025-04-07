Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
ORANGE BLOSSOM CARNIVAL zieht riesige Menschenmengen nach Adana
No Comment

Video. Orangenblütenfest bringt Farbe und Freude in türkische Stadt

Zuletzt aktualisiert:

Das Orangenblütenfest in der türkischen Stadt Adana ist in vollem Gange und verzaubert die Straßen mit Farbe, Musik und dem Duft blühender Orangenbäume.

Das jährliche Orangeblüten-Karneval hat die Straßen von Adana verzaubert. Menschenmengen versammelten sich und feierten das diesjährige Motto Weltkinder unter dem Slogan "Wo Kinder sind, gibt es Hoffnung".

Der Karnevalsumzug startete im Atatürk Park und erstreckte sich über rund zwei Kilometer durch das Stadtzentrum. Teilnehmer feierten die festliche Atmosphäre in bunten Kostümen.

Als Teil des Kulturstraßenfestivals hat die Veranstaltung Menschenmengen aus der ganzen Türkei und darüber hinaus angezogen. Mit über 200 geplanten Aktivitäten bis zum 13. April erwarten die Organisatoren in diesem Jahr bis zu 1,5 Millionen Besucher.

Die Luft war erfüllt von dem süßen Duft der Orangenblüten, der der festlichen Stimmung eine besondere Note verleiht.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG