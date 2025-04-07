Video. Orangenblütenfest bringt Farbe und Freude in türkische Stadt

Das jährliche Orangeblüten-Karneval hat die Straßen von Adana verzaubert. Menschenmengen versammelten sich und feierten das diesjährige Motto Weltkinder unter dem Slogan "Wo Kinder sind, gibt es Hoffnung".
Der Karnevalsumzug startete im Atatürk Park und erstreckte sich über rund zwei Kilometer durch das Stadtzentrum. Teilnehmer feierten die festliche Atmosphäre in bunten Kostümen.
Als Teil des Kulturstraßenfestivals hat die Veranstaltung Menschenmengen aus der ganzen Türkei und darüber hinaus angezogen. Mit über 200 geplanten Aktivitäten bis zum 13. April erwarten die Organisatoren in diesem Jahr bis zu 1,5 Millionen Besucher.
Die Luft war erfüllt von dem süßen Duft der Orangenblüten, der der festlichen Stimmung eine besondere Note verleiht.