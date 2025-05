Video. Touristen erkunden Alcatraz-Ruinen, Trump erwägt Rückkehr ins Gefängnis

Alcatraz, in der Bucht von San Francisco gelegen, zieht Besucher aus aller Welt an. Sie besichtigen die verfallenen Zellenblöcke, hören Geschichten von ehemaligen Insassen und erfahren mehr über berüchtigte Kriminelle, die dort einst festgehalten wurden. Die Haftanstalt wurde 1963 wegen hoher Kosten und Verfall geschlossen. Um sie wieder nutzbar zu machen, wären umfangreiche und kostspielige Reparaturen nötig. Kritiker warnen, dass die Umwandlung der Anlage zurück in ein funktionierendes Gefängnis auf erhebliche rechtliche, ökologische und gemeinschaftliche Hürden stoßen würde. Die Insel wird vom National Park Service geschützt und ist Heimat nistender Seevögel und anderer Wildtiere.