Video. Israelisch-amerikanischer Soldat nach neunzehn Monaten von Hamas befreit

Ein israelisch-amerikanischer Soldat, der mehr als neunzehn Monate im Gazastreifen als Geisel gehalten wurde, ist am Montag von der Hamas freigelassen worden. Diese Geste des guten Willens gegenüber der Trump-Administration könnte den Weg für einen neuen Waffenstillstand mit Israel ebnen.

Edan Alexander wurde zunächst dem Roten Kreuz und dann den israelischen Streitkräften übergeben.

In Tel Aviv versammelte sich Alexanders erweiterte Familie, alle in T-Shirts mit seinem Namen, um seine Freilassung zu verfolgen. Sie jubelten und riefen seinen Namen, als das Militär seine Übergabe bekannt gab. Seine Großmutter, Varda Ben Baruch, strahlte vor Freude. Auf dem Geisel-Platz in Tel Aviv brachen Hunderte Menschen in Jubel aus.

Alexander war neunzehn Jahre alt, als er am 7. Oktober 2023 bei einem grenzüberschreitenden Angriff der Hamas von seiner Militärbasis im Süden Israels entführt wurde, was den Krieg im Gazastreifen auslöste.

Seine Freilassung ist die erste seit Israel im März eine achtwöchige Waffenruhe mit der Hamas brach und heftige Angriffe auf Gaza startete, bei denen Hunderte Menschen getötet wurden.