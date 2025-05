Video. Russische Drohnenangriffe treffen Häuser in Cherson und Slowjansk

Lokale Beamte berichteten, dass Wohngebäude getroffen wurden. Aufnahmen zeigten zerschmetterte Fenster und beschädigte Wände. Ein Bewohner, der durch Granatsplitter verwundet wurde, sagte, dass Kissen, die gegen Fenster gelegt wurden, wahrscheinlich sein Leben gerettet hätten. Ukrainische Luftabwehrkräfte schossen 93 Drohnen über den östlichen, nördlichen und zentralen Regionen ab – 35 wurden bestätigt zerstört, und 58 verschwanden vom Radar, fügten die Beamten hinzu. In Slowjansk beschädigten Drohnenangriffe ziviles Eigentum und eine Fabrik, aber es wurden keine Verletzungen gemeldet. Unterdessen arbeiten die Behörden daran, Kinder aus Dörfern nahe der Frontlinie in Donezk zu evakuieren, da das Risiko zunimmt. Seit dem 16. Mai besuchen Polizei und Rettungskräfte die Häuser, ermutigen Familien mit Kindern zum Verlassen und bieten kostenlose Transporte in gepanzerten Fahrzeugen mit Schutzausrüstung an.