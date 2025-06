Video. Charkiw bei nächtlichem russischen Angriff von Drohnen und Raketen getroffen

Explosionen folgten den Luftschutzsirenen kurz nach 2.28 Uhr. In der ganzen Stadt brachen Brände aus. Eine Drohne stürzte in einem Park ab, wurde aber sicher entschärft. Ein Mann wurde verletzt, und mehrere Brände brachen in Industriegebieten aus, darunter Reifenlager, was dichten Rauch über die westlichen Außenbezirke schickte. In Sumy wurden Rettungskräfte wiederholt angegriffen, während sie auf frühere Angriffe reagierten, bei denen eine Person verletzt und Häuser sowie Fahrzeuge beschädigt wurden. Andernorts hinterließ ein Drohnenangriff auf Odesa eine verletzte Person. Die ukrainische Luftwaffe sagte, dass russische Streitkräfte eine Salve von 95 Drohnen gestartet hätten. 61 davon wurden abgefangen oder blockiert.