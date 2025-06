Video. Tierbestände steigen, Ruhe kehrt zum Mount Mor in der Türkei zurück

Zwischen dem Bezirk Yüksekova in Hakkari und dem Bezirk Başkale in Van gelegen, hallt der Berg nun mit den Geräuschen von Wasser, Tieren und traditionellen Tänzen wider. Lokale Gemeinschaften kehren auf seine Plateaus zurück. Einst weithin verlassen, unterstützt das Gebiet jetzt rund 40.000 Schafe. Der Berg, einer von drei außergewöhnlich markanten Gipfeln in der Region, hatte aufgrund von Konflikten eine reduzierte Aktivität erlebt. Mit zunehmender Stabilität beleben die Bewohner traditionelle Praktiken wieder. Dazu gehören saisonale Migrationen und das 'Hoze'-Ritual, bei dem Lämmer von ihren Müttern getrennt werden.