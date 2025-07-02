Video. Explosion auf kalifornischem Feuerwerksgelände löst Großbrand aus

Die Explosion ereignete sich in der Nähe von Esparto und Madison und erzeugte dichten schwarzen Rauch, der in die Luft stieg. Feuerwerkskörper entzündeten an mehreren Stellen Brände in der Umgebung.
Das Lagerhausgebäude stürzte ein, aber es wurden keine Verletzungen gemeldet.
Die Behörden haben die Anwohner aufgefordert, das Gebiet für mehrere Tage zu meiden. Feuerwehrleute arbeiten daran, das Feuer einzudämmen, das bis Dienstagabend etwa 32 Hektar verbrannt hatte.
Sprengstoffexperten müssen warten, bis sich die Stelle abgekühlt hat, bevor sie mit der Untersuchung beginnen können.
Die Ursache des Vorfalls wird noch untersucht.