Rauch und Flammen steigen am Dienstag, dem 1. Juli 2025, aus einem Feuerwerkslagerhaus in der Nähe von Esparto, Kalifornien, auf.
No Comment

Video. Explosion auf kalifornischem Feuerwerksgelände löst Großbrand aus

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Bei einer Explosion in einem Feuerwerkslager in Nordkalifornien am Dienstagabend brachen mehrere Brände aus. Dies führte zu Evakuierungen in ländlichen Gemeinden nahe Sacramento, teilten Beamte mit.

Die Explosion ereignete sich in der Nähe von Esparto und Madison und erzeugte dichten schwarzen Rauch, der in die Luft stieg. Feuerwerkskörper entzündeten an mehreren Stellen Brände in der Umgebung.

Das Lagerhausgebäude stürzte ein, aber es wurden keine Verletzungen gemeldet.

Die Behörden haben die Anwohner aufgefordert, das Gebiet für mehrere Tage zu meiden. Feuerwehrleute arbeiten daran, das Feuer einzudämmen, das bis Dienstagabend etwa 32 Hektar verbrannt hatte.

Sprengstoffexperten müssen warten, bis sich die Stelle abgekühlt hat, bevor sie mit der Untersuchung beginnen können.

Die Ursache des Vorfalls wird noch untersucht.

