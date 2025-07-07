Video. Schwimmen in der Seine: Pariser genießen das erste Mal seit 100 Jahren

Die historische Rückkehr ins Wasser folgt auf ein €1,4 Milliarden teures Reinigungsprojekt, das den ikonischen Fluss in einen sicheren Bereich für Olympioniken und nun auch für die Öffentlichkeit verwandelt hat.
Drei überwachte Badeplätze werden entlang des Flussufers eröffnet — in der Nähe von Notre Dame, beim Eiffelturm und im Osten der Stadt.
Das Schwimmen in der Seine war seit 1923 verboten, mit nur seltenen Ausnahmen. Heute bleiben strenge Sicherheitsmaßnahmen bestehen, aber die verbesserte Wasserqualität und neue Infrastruktur markieren einen Wendepunkt.
Die Plätze bleiben bis August geöffnet, kostenlos, mit Altersbeschränkungen und Sicherheitsregeln.