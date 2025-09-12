Video. Familien halten Mahnwache in Nepal, Todesopfer bei Protesten steigen

Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass 34 Menschen getötet und mehr als 1.300 verletzt wurden, als bei zweitägigen Demonstrationen Regierungsgebäude in Brand gesetzt wurden und Premierminister Khadga Prasad Oli zum Rücktritt und zur Flucht gezwungen wurde.

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Die Bewohner eilten, um Lebensmittel zu kaufen, als die Armee kurzzeitig eine Ausgangssperre aufhob. Hunderte drängten sich am Flughafen von Kathmandu auf der Suche nach Flügen, da die Unsicherheit über die Regierungsführung des Landes wuchs. Protestführer trafen sich am Mittwoch mit Militärvertretern, um die Ernennung eines Übergangsführers zu diskutieren, wobei einige den ehemaligen Obersten Richter Sushila Karki vorschlugen.

Familien sagten, sie möchten staatliche Ehrungen für die Getöteten und sind an finanzieller Entschädigung nicht interessiert. Die Zahl der Todesopfer steigt weiter, da Berichte über Verletzte aus dem ganzen Land eintreffen, und die Suche nach einer Übergangsregierung bleibt ungelöst.