Video. Dutzende Erdbeben erschüttern Guatemala, mindestens vier Tote

Behörden berichteten, dass zwei Männer starben, als herabfallende Felsen ihr Fahrzeug in Escuintla zerquetschten. Eine Frau wurde später unter Trümmern in der Nähe der Hauptstadt gefunden, und die Leiche eines 13-jährigen Jungen wurde in der Region Sacatepéquez geborgen.

Die Erschütterungen mit Stärken zwischen 3,0 und 5,7 lösten Erdrutsche, Evakuierungen und weit verbreitete Angst aus.

In der Stadt Palin schliefen Familien in provisorischen Unterkünften, nachdem ihre Häuser zerstört worden waren.

Präsident Bernardo Arévalo besuchte am Mittwoch Santa Maria de Jesús, um die Schäden zu begutachten. Er sagte, die Auswirkungen auf die Infrastruktur seien erheblich gewesen.