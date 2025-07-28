Video. Deutschland: 3 Tote, mehrere Verletzte bei Zugunfall

Ein Regionalzug entgleiste am Sonntag im Süden Deutschlands, wobei drei Menschen ums Leben kamen und mehrere weitere schwer verletzt wurden. Dies berichtete die Bundespolizei laut der deutschen Nachrichtenagentur dpa.
Rund 100 Passagiere waren an Bord, als mindestens zwei Waggons gegen 18:10 Uhr Ortszeit in einem bewaldeten Gebiet nahe der Stadt Riedlingen aus den Gleisen sprangen.
Bilder von der Unfallstelle zeigten, wie die Zugwaggons auf der Seite lagen, während Rettungskräfte über das Wrack kletterten, um den Menschen im Inneren zu helfen.
Die Ursache der Entgleisung ist noch unklar. Der Vorfall ereignete sich etwa 158 Kilometer westlich von München.
Die Bundespolizei und die Deutsche Bahn, Deutschlands größter Bahnbetreiber, hatten bis Sonntagabend keine öffentlichen Stellungnahmen abgegeben.