Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Waggons eines entgleisten Regionalzuges in Deutschland
No Comment

Video. Deutschland: 3 Tote, mehrere Verletzte bei Zugunfall

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Ein Regionalzug entgleiste am Sonntag in Süddeutschland. Dabei kamen drei Menschen ums Leben und mehrere weitere wurden schwer verletzt, berichtete die Bundespolizei laut der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Ein Regionalzug entgleiste am Sonntag im Süden Deutschlands, wobei drei Menschen ums Leben kamen und mehrere weitere schwer verletzt wurden. Dies berichtete die Bundespolizei laut der deutschen Nachrichtenagentur dpa.

Rund 100 Passagiere waren an Bord, als mindestens zwei Waggons gegen 18:10 Uhr Ortszeit in einem bewaldeten Gebiet nahe der Stadt Riedlingen aus den Gleisen sprangen.

Bilder von der Unfallstelle zeigten, wie die Zugwaggons auf der Seite lagen, während Rettungskräfte über das Wrack kletterten, um den Menschen im Inneren zu helfen.

Die Ursache der Entgleisung ist noch unklar. Der Vorfall ereignete sich etwa 158 Kilometer westlich von München.

Die Bundespolizei und die Deutsche Bahn, Deutschlands größter Bahnbetreiber, hatten bis Sonntagabend keine öffentlichen Stellungnahmen abgegeben.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG