Journalisten filmen Frankreichs größten Waldbrand dieses Sommers in der Nähe von Durban-Corbières, Südfrankreich, am Mittwoch, 6. August 2025.
No Comment

Video. Größter Waldbrand Frankreichs seit Jahrzehnten zerstört 16.000 Hektar im Süden

Zuletzt aktualisiert:

Frankreichs schlimmster Waldbrand seit Jahrzehnten wütete am Donnerstag weiter im Süden des Landes. Bereits mehr als 16.000 Hektar sind verbrannt und ein Mensch kam ums Leben.

Das Feuer, das am Dienstag nach wochenlanger Hitze und Trockenheit ausbrach, wütete durch 15 Gemeinden im Corbières-Massiv. Mindestens eine Person kam ums Leben, 13 weitere wurden verletzt. Zudem wurden mindestens 36 Häuser zerstört. Drei Personen werden noch vermisst.

Den Bewohnern wurde geraten, in ihren Häusern zu bleiben, es sei denn, die Feuerwehr fordert sie zur Evakuierung auf. Die bereits evakuierten Personen verbrachten die Nacht in Notunterkünften in 17 Gemeinden.

Ein leichter Temperaturabfall und schwächere Winde in der Nacht verlangsamten den Vormarsch des Feuers, aber es ist weiterhin nicht eingedämmt.

Die Behörden haben eine Untersuchung zur Ursache des Feuers eingeleitet.

