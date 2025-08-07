Video. Größter Waldbrand Frankreichs seit Jahrzehnten zerstört 16.000 Hektar im Süden

Das Feuer, das am Dienstag nach wochenlanger Hitze und Trockenheit ausbrach, wütete durch 15 Gemeinden im Corbières-Massiv. Mindestens eine Person kam ums Leben, 13 weitere wurden verletzt. Zudem wurden mindestens 36 Häuser zerstört. Drei Personen werden noch vermisst.
Den Bewohnern wurde geraten, in ihren Häusern zu bleiben, es sei denn, die Feuerwehr fordert sie zur Evakuierung auf. Die bereits evakuierten Personen verbrachten die Nacht in Notunterkünften in 17 Gemeinden.
Ein leichter Temperaturabfall und schwächere Winde in der Nacht verlangsamten den Vormarsch des Feuers, aber es ist weiterhin nicht eingedämmt.
Die Behörden haben eine Untersuchung zur Ursache des Feuers eingeleitet.