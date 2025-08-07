Video. Größter Waldbrand Frankreichs seit Jahrzehnten zerstört 16.000 Hektar im Süden

Water Matters

Wasserressourcen in Europa stehen unter wachsendem Druck. Verschmutzung, Dürren und Überschwemmungen fordern ihren Tribut von unserem Trinkwasser, unseren Seen, Flüssen und Küsten. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch Europa und erfahren Sie, warum es wichtig ist, Ökosysteme zu schützen, wie unser Abwasser besser bewirtschaftet werden kann und entdecken Sie einige der besten Wasserlösungen. Videoreportagen, animierte Erklärungen und Live-Diskussionen - erfahren Sie, warum Wasser wichtig ist, von Euronews.