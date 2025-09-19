Video. Proteste vor Jimmy Kimmels Studio nach Show-Aussetzung

Das Netzwerk stoppte das Programm am Mittwoch, nachdem Kimmel Kommentare über die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk gemacht hatte. Dies veranlasste mehrere mit ABC affiliierte Sender, die Ausstrahlung der Sendung zu verweigern.
Der Vorsitzende der Federal Communications Commission, Brendan Carr, kritisierte Kimmels Bemerkungen als „wirklich krank“ und sagte, die FCC könnte Kimmel, ABC und die Muttergesellschaft Walt Disney Co. zur Rechenschaft ziehen, weil sie Fehlinformationen verbreiten. Carr behauptete, der Komiker habe versucht, die Öffentlichkeit irrezuführen, indem er andeutete, Kirks Mörder sei ein rechter Unterstützer des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.
Kimmel hat sich öffentlich weder zur Suspendierung noch zu den Reaktionen geäußert. ABC hat nicht bekannt gegeben, ob die Show zurückkehren wird oder wer in der Zwischenzeit den Sendeplatz übernehmen wird.