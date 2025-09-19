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Ein Demonstrant hält ein Schild als Reaktion auf die Einstellung von Jimmy Kimmels Late-Night-Show.
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Video. Proteste vor Jimmy Kimmels Studio nach Show-Aussetzung

Zuletzt aktualisiert:

Protestierende versammelten sich am Donnerstag vor Jimmy Kimmels Studio in Hollywood, nachdem ABC seine Late-Night-Show auf unbestimmte Zeit suspendiert hatte.

Das Netzwerk stoppte das Programm am Mittwoch, nachdem Kimmel Kommentare über die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk gemacht hatte. Dies veranlasste mehrere mit ABC affiliierte Sender, die Ausstrahlung der Sendung zu verweigern.

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Der Vorsitzende der Federal Communications Commission, Brendan Carr, kritisierte Kimmels Bemerkungen als „wirklich krank“ und sagte, die FCC könnte Kimmel, ABC und die Muttergesellschaft Walt Disney Co. zur Rechenschaft ziehen, weil sie Fehlinformationen verbreiten. Carr behauptete, der Komiker habe versucht, die Öffentlichkeit irrezuführen, indem er andeutete, Kirks Mörder sei ein rechter Unterstützer des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.

Kimmel hat sich öffentlich weder zur Suspendierung noch zu den Reaktionen geäußert. ABC hat nicht bekannt gegeben, ob die Show zurückkehren wird oder wer in der Zwischenzeit den Sendeplatz übernehmen wird.

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