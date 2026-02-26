Video. Nachrichten des Tages | 26. Februar 2026 - Morgenausgabe

Europe Today
The Ring
'The Ring' ist die wöchentliche politische Debattensendung von Euronews, in der die härtesten Debatten Europas auf die mutigsten Stimmen treffen. In jeder Folge treten zwei politische Schwergewichte aus der gesamten EU gegeneinander an, um unterschiedliche Meinungen zu vertreten und Diskussionen über die wichtigsten Themen der EU-Politik anzuregen.
No Comment
Ohne Filter, ohne politische Perspektive, No Comment. Nur die Story ohne Kommentar.
The Big Question
Tiefgehende Gespräche mit Führungskräften aus der Wirtschaft
The Food Detectives
Die besten Lebensmittelexperten Europas haben sich zusammengetan, um gegen Betrug vorzugehen. Euronews begleitet sie in dieser Sonderserie: The Food Detectives
Water Matters
Wasserressourcen in Europa stehen unter wachsendem Druck. Verschmutzung, Dürren und Überschwemmungen fordern ihren Tribut von unserem Trinkwasser, unseren Seen, Flüssen und Küsten. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch Europa und erfahren Sie, warum es wichtig ist, Ökosysteme zu schützen, wie unser Abwasser besser bewirtschaftet werden kann und entdecken Sie einige der besten Wasserlösungen. Videoreportagen, animierte Erklärungen und Live-Diskussionen - erfahren Sie, warum Wasser wichtig ist, von Euronews.
Climate Now
Wir präsentieren Ihnen die aktuellsten Klimadaten der weltweit wichtigsten Quellen. Wir analysieren Trends und lassen uns die Veränderung der Welt von Experten erklären, die nach neuen Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels suchen.