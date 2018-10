Fernost im Hunsrück

In Hoppstädten-Weiersbach wird Chinesisch gesprochen. Rund 1000 der etwas mehr als 3000 Einwohner des Ortes am Rande des Hunsrück zwischen Kaiserslautern und Trier stammen aus Fernost. In einer ehemaligen Kaserne der US-Armee haben sich mehr als 200 chinesische Firmen angesiedelt. Er wolle gar nicht wieder weg, sagt der Unternehmer Zhang Jianxin.