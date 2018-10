Tokio 2020: Flüchtlinge am Start

Bei den Sommerspielen 2016 war's eine Premiere: Eine Mannschaft aus Flüchtlingen nahm unter der Olympischen Flagge am größten Sportereignis der Welt teil. In Tokio in zwei Jahren soll es eine Neuauflage geben, teilte das Internationale Olympische Komitee jetzt mit. IOC-Präsident Thomas Bach sagte, dies sei eine Erinnerung an die Flüchtlinge, dass man sie nicht vergessen habe.