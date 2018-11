125.000 zu 1: Rekord-Postkarte für die Umwelt

Mit der größten Postkarte der Welt für den Umweltschutz: Auf dem Jungfraujoch in den Berner Alpen machten Aktivisten aus rund 125.000 Postkarten eine einzige, riesige: Als Zeichen gegen den Klimawandel.

„Ich habe gehört, wie jemand sagte, er wolle nun lieber gebrauchte Produkte kaufen. Das ist neu, und das hat mir gefallen“, so die Umweltaktivistin Oceane Dayer. „Das verstehe ich unter einem echten Wandel. Es ist möglich, sich dafür zu entscheiden, weniger Müll zu produzieren und weniger Wasser zu verbrauchen. Und man kann sagen, dass man sein Konsumverhalten ändern will und dass man diesen materialistischen Ansatz nicht mehr möchte. Hier haben wir diese Hoffnung und den Wandel hin zu der Gesellschaft, die wir brauchen", so Dayer.