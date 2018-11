Argentiniens Erzrivalen treffen aufeinander

Zwei Tage vor dem am meisten erwarteten Fußballfinale des Jahres in Argentinien - Boca Juniors gegen River Plate - veranstalteten die Boca Juniors ein offenes Training.

Mehr als 50.000 Fans haben in dem Bombonera-Stadion – in das eigentlich nur 49.000 Leute reinpassen - die Spieler euphorisch angefeuert. Viele der Fans drängten sich auf den Treppen und versperrten somit wichtige Fluchtwege. Daher wurde die Arena anschließend von den Behörden bis auf weiteres gesperrt. Das Finale am Samstag findet im 66.000 Zuschauer fassenden Estadio Monumental statt, wobei aus Sicherheitsgründen diesmal nur River-Fans Zutritt haben werden. Das große Finale der Copa Liber tadores – dem wichtigsten südamerikanischen Vereinsfußballwettbewerb - übertrifft im Interesse der Argentinier weit den G-20 Gipfel, der nur eine Woche später ebenfalls in Buenos Aires stattfindet.