Kattowitz: Warum Polen gegen den Kohleausstieg ist

"Ich habe dieses Bergwerk von meinem Fenster aus mein Leben lang gesehen. Mein Vater war Bergarbeiter, auch mein Großvater hat dort gearbeitet. Es ist eine Familientradition. Es ist schwer zu erklären, aber irgendetwas zieht mich an, und ich arbeite weiter dort."

Ehrgeizige Energie- und Klimaziele der EU kommen in Polen nicht gut an

In einem Land, in dem 80 Prozent des Stroms aus Kohle generiert werden, kommen die ehrgeizigen Energie- und Klimaziele der Europäischen Union - die auch den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen vorsehen - nicht gut an. 85.000 Beschäftigte arbeiten allein im Kohle-Sektor, hinzu kommen zahlreiche Beschäftigte in der Stahl- und Metallindustrie. Insgesamt hängen eine halbe Million Arbeitsplätze von der Kohleindustrie ab, sagt Dominik Kolorz, Leiter der regionalen "Solidarnośc"-Gewerkschaft: