Klimawandel: NGOs drohen Frankreich mit Klage

Mehrere gemeinnützige Organisationen wollen Frankreich verklagen.

Der Staat habe es versäumt, im Kampf gegen den Klimawandel zu handeln und sei damit seiner Verpflichtung zum Schutz von Umwelt, Gesundheit und menschlicher Sicherheit nicht nachgekommen, heißt in einem Schreiben an Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Das erklärte Ziel von Oxfam, Greenpeace und weiteren Organisationen es, eine Kehrtwende in Frankreichs Energiepolitik zu erreichen.