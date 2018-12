Tausende wollen Statue des Volkshelden Imre Nagy zurück

In Budapest hat es am Freitagabend Proteste dagegen gegeben, dass ein Denkmal des Nationalhelden Imre Nagy an Weihnachten in einer Nacht-und-Nebel-Aktion entfernt worden war.

Der ehemalige ungarische Ministerpräsident Imre Nagy ist eigentlich ein Held des Aufstandes von 1956, doch er wurde vom KGB festgenommen und nach einem Prozess 1958 gehängt.

1989 hielt Viktor Orban noch eine flammende Rede für Imre Nagy. Heute sagen die Gegner des Regierungschefs, Orban habe nur den guten Ruf Nagys zum Start seiner politischen Karriere genutzt.

Die Enkelin des Volkshelden Nagy, Katalin Janosi, meint: "Das ist typisch für das, was die Regierung zuletzt gemacht hat, die Statue am frühen Morgen wegzuräumen."

Die Statue von Imre Nagy war 1996 zum 100. Geburtstag von Imre Nagy in Budapest aufgestellt worden, mit ihr sollte der Übergang Ungarns zur Demokratie geehrt werden.