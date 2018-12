Australien: Sydney verschießt 8,5 Tonnen Feuerwerkskörper in 12 Minuten

Sydney leitete das neue Jahr 2019 ein - mit mehr als einer Million Menschen, die den weltberühmten Hafen säumten, um das größte Feuerwerk zu bestaunen, das die Stadt je organisiert hatte.

Ein Gewitter am frühen Abend dämpfte die Stimmung nicht. Über 100.000 einzelne pyrotechnische Effekte erhellten den Himmel Sydneys.

In diesem Jahr wurde auch eine Hommage an die verstorbene Soulsängerin Aretha Franklin in Gold, Silber und Violett gezeigt.

Angaben der Organisatoren zufolge verbrauchte das 12-minütige Spektakel achteinhalb Tonnen Feuerwerkskörper - 500 Kilogramm mehr als im Vorjahr.