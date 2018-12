Die größte Partymeile Deutschlands gab es wie in jeder Silvesternacht vor dem Brandenburger Tor in Berlin.

In Paris wurde eine neue gigantische Lightshow auf den Triumphbogen auf den Champs Elysées projeziert.

Schon einige Stunden zuvor hatten die Menschen in Moskau, Dubai und Sydney das neue Jahr 2019 willkommen geheißen. Und überall waren die meisten in Feierlaune und versammelten sich an zentralen Orten, um das neue Jahr 2019 willkommen zu heißen.