Großbritannien will Einsamkeit bekämpfen: Familien sollen Großeltern mit in den Urlaub nehmen

Seit Anfang 2018 hat Großbritannien eine eigene Ministeriumsabteilung für Einsamkeit. Der Grund: Einsamkeit sei ein Problem, das sich in der modernen britischen Gesellschaft größer geworden sei, hieß es damals. Das Ministerium soll seitdem speziell Menschen helfen, die niemanden haben, der sich um sie kümmert. Sehr häufig betrifft das alte Menschen.

Die verantwortliche Ministerin, Mims Davies, ermutigte die Briten nun in einem Interview mit dem Sunday Telegraph, die älteren Generationen in die Familienferien mehr einzubeziehen.

Davies, die vor einigen Wochen erst ihr Amt in der konservativen Regierung angetreten hatte, sagte, dass die Briten dem Beispiel der Familien in Südeuropa folgen sollten, die ältere Menschen häufig in ihre Reisen einbeziehen.